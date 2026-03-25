ചരിത്രപരമായ അവസരമാണ്, ഇറാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം തുടരണമെന്ന് സൗദി കിരീടാവകാശി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (14:41 IST)
ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കം തുടരാന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനോട് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഇറാനിലെ തീവ്ര മതനിലപാടുള്ള ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കാന് ലഭിച്ച ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സൗദി കിരീടാവകാശി
പറഞ്ഞതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച ഇറാന്- അമേരിക്ക, ഇസ്രായേല് യുദ്ധത്തെ തുടര്ന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതി അസ്ഥിരമായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഒത്തുതീര്പ്പിനായി അമേരിക്ക ശ്രമങ്ങള് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപുമായുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ യുഎസ്- ഇസ്രായേല് സൈനികനീക്കം തുടരണമെന്ന് സൗദി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം വഴി ഇറാന് ഗള്ഫ് മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉയര്ത്തുന്ന വെല്ലുവിളി ഇല്ലാതെയാക്കണമെന്നാണ് സൗദിയുടെ നിലപാട്. അതേസമയം ഇറാനിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം മുതലെടുക്കണമെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ നിലപാടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.