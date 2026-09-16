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  4. Saudi-Led Coalition Intercepts Houthi Drone Headed Toward Mecca, Reports Al Jazeera
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (12:24 IST)

മക്ക ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതികളുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം, തകർത്തെന്ന് സൗദി

Saudi coalition drone Mecca
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (12:09 IST)
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മക്കയിലെ പുണ്യഭൂമി ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതികള്‍ നടത്തിയ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം സൗദി പരാജയപ്പെടുത്തി. മക്കയുടെ നിരോധിത വ്യോമ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്‍പായി ശ്രോണ്‍ തകര്‍ത്തെന്ന് സഖ്യസേനയുടെ സംയുക്ത സേന കമാന്‍ഡാണ് അറിയിച്ചത്. സെപ്റ്റ്ംബര്‍ 15 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 6.50 ഓടെ മക്ക നഗരത്തിന്റെ തെക്കന്‍ ഭാഗത്താണ് ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം പ്രതിരോധ സേന തകര്‍ത്തതെന്ന് സഖ്യസേന ഔദ്യോഗിക വക്താവായ മേജര്‍ തുര്‍ക്കി അല്‍- മാലികി അറിയിച്ചു.
 
മക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിതെന്ന് അല്‍ മാലികി വ്യക്തമാക്കി. 2017ല്‍ ജൂലൈയില്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഹൂതികള്‍ മക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലീം വിശ്വാസികളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ നടപടിയാണ് ഹൂതികള്‍ നടത്തുന്നതെന്നും അല്‍ മാലികി പറഞ്ഞു.
 
അതേസമയം, മക്കയെയോ മറ്റ് ഇസ്ലാമിക തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയോ ലക്ഷ്യമിട്ട് യാതൊരുവിധ ആക്രമണവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് യമനിലെ ഹൂതി വൃത്തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു. തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളാണെന്നും വിശുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന നിലപാട് തങ്ങള്‍ക്കില്ലെന്നുമാണ് ഹൂതികളുടെ ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ സബ (SABA) വഴി അവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
 2017-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മക്കയില്‍ ഇത്തരം ഒരു ആക്രമണ ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ ആദ്യവാരം മുതല്‍ സൗദി നഗരങ്ങളായ ഖമീസ് മുശൈത്, അബഹ, തായിഫ് എന്നിവിടങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ഹൂതികള്‍ ഡ്രോണ്‍-മിസൈല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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