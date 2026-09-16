ഹൂതികളെ നേരിടാൻ സൗദി ഇസ്രായേൽ സഹായം തേടി, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുമായി ഇസ്രയേലി മാധ്യമം
യെമനിലെ ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികളെ നേരിടാന് സൗദി അറേബ്യ ഇസ്രായേല് സഹായവും തേടിയിരുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്.
യെമനിലെ ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികളെ നേരിടാന് സൗദി അറേബ്യ ഇസ്രായേല് സഹായവും തേടിയിരുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. സൗദി കിരീടാവകാശിയായ മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് മുഖേനയാണ് ഇസ്രായേലിനോട് പരോക്ഷമായി രഹസ്യാന്വേഷണ സഹകരണം തേടിയതെന്ന് ഇസ്രായേലി മാധ്യമമായ ജറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഹൂതികളുടെ സൈനികവിന്യാസം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിലെ ആക്രമണസാധ്യതകള് കണ്ടെത്താനുമുള്ള സഹായമാണ് ഇസ്രായേലില് നിന്ന് സൗദി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മിസൈല്- ഡ്രോണ് പ്രതിരോധം, രഹസ്യാന്വേഷണം, മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവയില് സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയും റിപ്പോര്ട്ട് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം ഹൂതികള്ക്കെതിരെ അറേബ്യന് ഉപദ്വീപിലെ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായി ലെബനീസ് മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ചെങ്കടലില് ഹൂതികള് സ്വാധീനം അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഈ നീക്കങ്ങള്.
സൗദിയുടെ എണ്ണകയറ്റുമതിയില് നിര്ണായകമാണ് ചെങ്കടല് വഴിയുള്ള വ്യവസായ പാത. ഇവിടെ നിന്ന് ഹൂതികളെ തുരത്താനും അടിസ്ഥാന സൗകരൂങ്ങള്ക്ക് സംരക്ഷണം നല്കാനും സൗദി നേരത്തെ ബ്രിട്ടന്റെ പിന്തുണയും തേടിയിരുന്നു. ഹൂതികളെ നെരിടാന് യുഎസ് സഹായം തേടിയെങ്കിലും നേരിട്ടിടപെടില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇസ്രായേലുമായി അറബ് രാജ്യങ്ങള് നയതന്ത്രബന്ധം നേരെയാക്കാനുള്ള അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയില് ചേരാന് യുഎസ് ഏറെ നാളായി നിര്ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൂതികള്ക്കെതിരെ സൗദി- ഇസ്രായേല് സഹകരണമുണ്ടായാല് അത് അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെയ്പ്പ് കൂടിയായി മാറും.
നേരത്തെ ഓഗസ്റ്റില് പാകിസ്ഥാന്, തുര്ക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി മക്ക പ്രതിരോധ ഉടമ്പടിയില് സൗദി ഒപ്പിട്ടിരുന്നെങ്കിലും സൈനികമായ സഹകരണങ്ങള്ക്ക് പാകിസ്ഥാനോ തുര്ക്കിയോ തയ്യാറായിട്ടില്ല. സഖ്യത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്ക്കും എതിരായി കണക്കാക്കി സംയുക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നായിരുന്നു മക്ക കരാര്. എന്നാല് ഹൂതികള്ക്കെതിരായ ആക്രമണം ആഭ്യന്തരമായി പാകിസ്ഥാനിനുള്ളില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാല് പാകിസ്ഥാന് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.