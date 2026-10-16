ഹൂതികളെ ഞങ്ങൾ തകർക്കാം, ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക സഹായ വാഗ്ദാനം തള്ളി സൗദി: റിയാദ് വിമാനത്താവളം ശനിയാഴ്ച വരെ അടച്ചിടും
യെമനിലെ ഹൂതി വിമതര്ക്കെതിരെയുള്ള സൈനിക നീക്കത്തില് സഹകരിക്കാമെന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന് സല്മാന് . യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ഇസ്രായേല് നേരിട്ടുള്ള സൈനിക സഹകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. എന്നാല് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം രാജ്യത്ത് കടുത്ത ജനരോഷത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സൗദിയുടെ നിര്ണ്ണായക പിന്മാറ്റം.
ഇസ്രായേലി ദിനപത്രമായ 'ഹാറെറ്റ്സ്' ആണ് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഈ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടത്. അതേസമയം ഹൂതികള് ശക്തമായ മിസൈല്- ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിയ റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ശനിയാഴ്ച വരെ (ഒക്ടോബര് 17) പൂര്ണ്ണമായി അടച്ചിടാന് ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു.
ഹൂതി ആക്രമണം പ്രതിരോധിക്കാന് സൈനിക സഹായം നല്കാമെന്നും ഇതുവഴി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കി ഭാവി നയതന്ത്ര സഹകരണത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്നുമാണ് ഇസ്രായേല് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് പലസ്തീന് വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധത്തിനില്ലെന്ന തീരുമാനത്തില് സൗദി ഉറച്ചുനില്ക്കുകയായിരുന്നു.