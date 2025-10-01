സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 1 ഒക്ടോബര് 2025 (17:07 IST)
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിര് പുടിന് ഡിസംബറില് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കും. ഡിസംബര് 5, 6 തീയതികളിലായിരിക്കും പുടിന് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെ ചൊല്ലി അമേരിക്കയില് നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സമ്മര്ദ്ദം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് പുടിന് ഡിസംബറില് ഇന്ത്യയില് എത്തും എന്ന വാര്ത്തകള് വരുന്നത്.
ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തില് വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സഹകരണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തുമെന്ന് റഷ്യ അറിയിച്ചു. അതേസമയം അമേരിക്ക എച്ച് വണ് ബി വിസ നിരക്ക് ഉയര്ത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവര്ത്തനം മാറ്റുന്നത് പരിഗണിച്ച് അമേരിക്കന് കമ്പനികള്. നിലവില് ഇത്തരത്തില് 1700ലധികം ജിസിസി കേന്ദ്രങ്ങള് ഇന്ത്യയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിലുള്ള പകുതിയോളം വരും ഇത്. കാറുകളുടെ രൂപകല്പ്പന മുതല് മരുന്നുകളുടെ കണ്ടെത്തല് വരെ ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. എച്ച് വണ് ബി വിസയുടെ നിയന്ത്രണം ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തന ഹബ്ബായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പോള് വരുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
എച്ച്1 ബി വിസയുടെ ഫീസ് നിലവില് 5000 ഡോളറില് നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം ഡോളര് ആക്കിയാണ് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഉയര്ത്തിയത്. അമേരിക്കയില് വിദേശികളുടെ വരവ് കുറയ്ക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കം. അതേസമയം സര്ക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ അമേരിക്കന് കമ്പനികള് കോടതിയെ സമീപിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് സാധ്യമായില്ലെങ്കില് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവര്ത്തനം മാറ്റാനാണ് നീക്കം.