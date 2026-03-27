ഇറാന്റെ ബുഷെഹർ ആണവനിലയം തൊട്ട് കളിക്കരുത്, റഷ്യൻ ജീവനക്കാരെ അപകടത്തിലാക്കും, പ്രത്യാഘാതം പരിഹരിക്കാനാവില്ല: ഇസ്രായേലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി റഷ്യ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (09:03 IST)
ഇറാന്റെ ബുഷെഹര് ആണവനിലയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും നടത്തിയ മിസൈല് ആക്രമണങ്ങളില് രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി റഷ്യ. ഇസ്രായേല് ബുഷെഹര് ആണവ നിലയം ആക്രമിക്കുന്നത് നിര്ത്തണമെന്നും ആണവ ദുരന്തം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ശ്രമം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം പരിഹരിക്കാന് കഴിയാത്തതാണെന്നും റഷ്യന് ജീവനക്കാരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാകുമെന്ന് റഷ്യ പറഞ്ഞു.
ബുഷെഹറിലെ ഒന്നാം നമ്പര് റിയാക്ടറിന് തൊട്ടടുത്തായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം നിരുത്തരവാദപരവും അപകടകരവുമാണെന്ന് റഷ്യന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് മരിയ സഖരോവ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു മിസൈല് ആണവനിലയത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളില് തന്നെ പതിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. നിലവില് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങള് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, റിയാക്ടറിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കില് അത് ചെര്ണോബില് ദുരന്തത്തിന് സമാനമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് റഷ്യന് ആണവ ഏജന്സിയായ 'റോസാറ്റം' (Rosatom) ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യവും ആണവനിലയത്തിന് നേരെയുള്ള ഭീഷണിയും കണക്കിലെടുത്ത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തങ്ങളുടെ വിദഗ്ധരെ റഷ്യ ഭാഗികമായി ഒഴിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഏകദേശം 160-ഓളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇതിനോടകം അതിര്ത്തി കടത്തി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില് പ്ലാന്റ് നിയന്ത്രിക്കാനായി ചുരുക്കം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള് അവിടെ തുടരുന്നത്.
ആണവ ദുരന്ത ഭീതി
72 ടണ് ആണവ ഇന്ധനമാണ് ബുഷെഹറിലെ റിയാക്ടറിലുള്ളത്. ഇതിന് പുറമെ ടണ് കണക്കിന് ഉപയോഗിച്ച ഇന്ധനവും (Spent fuel) അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റിന് നേരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായാല് അത് ഇറാന്റെ അതിര്ത്തികള് കടന്ന് അയല്രാജ്യങ്ങളെയും ഗള്ഫ് മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്ന വന് റേഡിയേഷന് ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകും.