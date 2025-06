Russia vs Ukraine: അപ്രതീക്ഷിതം!, യുക്രെയ്നെ കടന്നാക്രമിച്ച് റഷ്യ, 477 ഡ്രോണുകളും 60 മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചു

റഷ്യന്‍ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ യുക്രെയ്‌നുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന പോളണ്ട് തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിര്‍ത്തി സംരക്ഷിക്കാന്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ അണിനിരത്തി. റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഖേഴ്‌സണില്‍ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുക്രെയ്‌നിലെ ചുര്‍കാസിയില്‍ ഒരു കുട്ടിയുള്‍പ്പടെ 6 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മൂന്ന് വര്‍ഷമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിനിടെ യുക്രെയ്ന്‍ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയില്‍ നടന്നത്. റഷ്യ അയച്ച ഡ്രോണുകളില്‍ 211 എണ്ണത്തെ യുക്രെയ്ന്‍ വെടിവെച്ചിട്ടു. 225 എണ്ണത്തെ ഇലക്ടോണിക് വാര്‍ഫെയര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍വീര്യമാക്കി.

One of the many victims in last night's Russian missile attack on Ukraine, a family dog, rescued from the rubble of home in Poltava. pic.twitter.com/flXTWax9HW