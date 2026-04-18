ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന് അകമ്പടി സേവിക്കാന്‍ റാഫേല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ അയച്ച രാജ്യം ഏതാണെന്നറിയാമോ

Last Modified ശനി, 18 ഏപ്രില് 2026 (17:40 IST)
പാകിസ്ഥാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തിക, നയതന്ത്ര സഹായം തേടി സൗദി അറേബ്യ സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം ഖത്തറിലേക്ക് പോയി. ഷെരീഫിന്റെ വിമാനം ഖത്തര് വ്യോമാതിര്ത്തിയില് പ്രവേശിച്ചപ്പോള് സുരക്ഷാ അകമ്പടിയായി റാഫേല് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് ലാന്ഡിംഗ് വരെ അനുഗമിച്ചു. പാകിസ്ഥാന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില് പങ്കിട്ട ഒരു വീഡിയോയില് ഇത് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു.
വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ പൈലറ്റുമാരെ അദ്ദേഹം സല്യൂട്ട് ചെയ്തു. സ്വീകരണത്തെ ഒരു 'വലിയ ബഹുമതി' എന്ന് പലതവണ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഖത്തറിന്റെ അഡ്വാന്സ്ഡ് എയര് ഫ്ലീറ്റിന്റെ ഭാഗമായ ഡസ്സാള്ട്ട് റഫാല് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് അകമ്പടി സേവിച്ചത്. റഫാല് വിമാനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഖത്തര് ഉള്പ്പെടുന്നു. നിലവില് ഖത്തറില് 36 റഫാല് ജെറ്റുകള് ഇന്വെന്ററിയിലുണ്ട്.
2015 ല് ഖത്തര് 24 റഫാല് ജെറ്റുകള്ക്ക് ഓര്ഡര് നല്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് 12 എണ്ണം കൂടി ചേര്ത്ത് കരാര് വികസിപ്പിച്ചു. ഇത് മൊത്തം എണ്ണം 36 ആയി ഉയര്ത്തി. ആധുനിക റഡാറുകളും ആയുധ സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നൂതന F3R വേരിയന്റാണ് ഈ ജെറ്റുകള്. യുദ്ധത്തിലും നിരീക്ഷണത്തിലും അവയെ ഉയര്ന്ന ശേഷിയുള്ളതാക്കുന്നു.