ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം: ഇറാനിയൻ മിലിട്ടറി അറ്റാഷേമാരെ പുറത്താക്കി ഖത്തർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 19 മാര്ച്ച് 2026 (09:47 IST)
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എല്എന്ജി ഉല്പ്പാദന കേന്ദ്രമായ ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫ്ഫാന് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് സിറ്റിക്ക് നേരെ ഇറാന് മിസൈല് ആക്രമണം നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തില്
നിര്ണായക നയതന്ത്ര നടപടികളുമായി ഖത്തര്. ഇറാനിയന് എംബസിയിലെ മിലിട്ടറി, സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാഷേമാരേയും അവരുടെ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരേയും 24 മണിക്കൂറിനകം രാജ്യം വിടണമെന്ന് ഖത്തര് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം.
ഇസ്രയേല് ഇറാന്റെ ദക്ഷിണ പാര്സ് ഗ്യാസ്ഫീല്ഡ് ആക്രമിച്ചതിന്റെ തിരിച്ചടിയായാണ് ഇറാന് ഖത്തര് ഉള്പ്പെടെ ഗള്ഫ് ഊര്ജ കേന്ദ്രങ്ങള് ആക്രമിച്ചത്. ഇറാന്റെ അര്ദ്ധ ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ തസ്നിം ന്യൂസ്, ആക്രമണത്തിന് മണിക്കൂറുകള്ക്ക് മുന്പ് തന്നെ സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഖത്തര് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അഞ്ച് ഊര്ജ കേന്ദ്രങ്ങള് ഉടന് ആക്രമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രദേശവാസികളോടും ജീവനക്കാരോടും ഒഴിഞ്ഞുമാറാന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് ഇറാന് പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് ഖത്തര് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. ഇതില് നാലെണ്ണം തടയാനായെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ദോഹയില് നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റര് വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റാസ് ലഫ്ഫാന് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് സിറ്റിയില് പതിച്ച് തീ പടര്ന്നിരുന്നു. നഗ്നമായ ആക്രമണമെന്നാണ് ഖത്തര് ആക്രമണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇറാന് സംഘര്ഷത്തില് ഇടപെടാത്ത രാജ്യങ്ങളെ കൂടി ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു
ഇറാന്റെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങള് ഖത്തറിന്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റേയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സുരക്ഷാ കൗണ്സില് പ്രമേയത്തിന്റേയും ലംഘനമാണെന്നും ഖത്തര് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന് തങ്ങളുടെ 'ശത്രുതാ സമീപനം' തുടര്ന്നാല് ഖത്തര് തന്റെ പരമാധികാരവും ദേശീയ താല്പ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തില് തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഖത്തര് ഔദ്യോഗികമായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എല്എന്ജി ഉല്പ്പാദന കേന്ദ്രമായ റാസ് ലഫ്ഫാന് ആഗോള എല്എന്ജി വിതരണത്തിന്റെ ഏകദേശം 20 ശതമാനം ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ്. മാര്ച്ച് 2-ന് ഇതേ കേന്ദ്രത്തില് ആക്രമണം നടന്നതിനേ തുടര്ന്ന് ഖത്തര് എല്എന്ജി ഉല്പ്പാദനം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇറാന് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലോടെ ആഗോളതലത്തില് എണ്ണവില കുതിച്ചുയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.