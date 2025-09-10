ബുധന്‍, 10 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

നേപ്പാളില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീടിന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടു; മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജലനാഥ് ഖനാലിന്റെ ഭാര്യ രാജ്യലക്ഷ്മി ചിത്രകാര്‍ വെന്തുമരിച്ചു

സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ദള്ളുവിലുള്ള അവരുടെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

rajyalekshmi
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 10 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (13:19 IST)
rajyalekshmi
പ്രതിഷേധക്കാര്‍ വീടിന് തീയിട്ടതിന് പിന്നാലെ നേപ്പാള്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജലനാഥ് ഖനാലിന്റെ ഭാര്യ രാജ്യലക്ഷ്മി ചിത്രകാര്‍ വെന്തുമരിച്ചു. സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ദള്ളുവിലുള്ള അവരുടെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ചിത്രകറിനെ കീര്‍ത്തിപൂര്‍ ബേണ്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിച്ചുവെന്ന് കുടുംബ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയ്ക്ക് താല്‍ക്കാലികമായി വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നേപ്പാളില്‍ കൂടുതല്‍ അക്രമാസക്തമാവുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി നിരോധനം പിന്‍വലിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നു. നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശര്‍മ്മ ഒലി ചൊവ്വാഴ്ച രാജിവച്ചിരുന്നു. ഒലിയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ബിഷ്ണു പ്രസാദ് പൗഡലിനെ തലസ്ഥാനത്തെ തെരുവുകളിലൂടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

പോലീസ് ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയും 19 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നേപ്പാളിലെ ചില ഉന്നത നേതാക്കളുടെ വീടുകള്‍ക്കും പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനും പ്രകടനക്കാര്‍ തീയിട്ടു. തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ വിമാനത്താവളം അടച്ചുപൂട്ടി. സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ ചില മന്ത്രിമാരെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :