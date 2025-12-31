Last Modified ബുധന്, 31 ഡിസംബര് 2025 (14:26 IST)
ഒട്ടാവ: കാനഡയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മലയാളി വൈദികൻ അറസ്റ്റിൽ. ബ്രാംപ്ടണിലെ സെന്റ് ജെറോംസ് കാത്തലിക് ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററായ ഫാ ജെയിംസ് ചെരിക്കൽ (60) ആണ് പിടിയിലായത്. സിറോ മലബാർ സഭ താമരശ്ശേരി രൂപതാംഗമായ ഇദ്ദേഹത്തെ ലൈംഗികാതിക്രമം, 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലൈംഗിക ഇടപെടൽ എന്നിവ ചുമത്തി പീൽ റീജിയണൽ പൊലീസ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ വൈദികനെ പാസ്റ്ററൽ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി ടൊറന്റോ അതിരൂപത അറിയിച്ചു. ദുഷ്പെരുമാറ്റ ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോട്ടോക്കോളുകളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് നടപടി. മോശം പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ആരോപണത്തെയും ടൊറന്റോ അതിരൂപത ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ടൊറന്റോ അതിരൂപതയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഇടവകകളിൽ 1997 മുതൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു ജെയിംസ് ചെരിക്കലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ബ്രാംപ്ടണിലെ പള്ളിയിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ വിവിധ പദവികളും ഫാ. ചെരിക്കൽ വഹിച്ചിരുന്നു.