വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026
ഇറാന് നരകമാണോ വേണ്ടത്, നൽകാൻ യുഎസ് തയ്യാറാണ്, ഇറാൻ സത്യം അംഗീകരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ങില്ല

ഇറാന്‍ പരാജയം സമ്മതിക്കാന്‍ തയ്യാറല്ലെങ്കില്‍ ഇറാന് നരകമെന്തെന്ന് കാണിക്കാന്‍ അമേരിക്ക തയ്യാറാണെന്നും ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു.

Iran, USA- Iran war, Middle east crisis,karoline leavitt
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:10 IST)
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം നാല് മുതല്‍ ആറ് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ അവസാനിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകളില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോളിന്‍ ലീവിറ്റ്. മെയ് പകുതിയോടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ചൈനീസ് സന്ദര്‍ശനത്തിന് മുന്‍പായി സംഘര്‍ഷം അവസാനിക്കുമോ എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനാണ് ലീവിറ്റ് മറുപടി നല്‍കിയത്. ഇറാന്‍ പരാജയം സമ്മതിക്കാന്‍ തയ്യാറല്ലെങ്കില്‍ ഇറാന് നരകമെന്തെന്ന് കാണിക്കാന്‍ അമേരിക്ക തയ്യാറാണെന്നും ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു.

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ അമേരിക്കയുമായി യാതൊരു ചര്‍ച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഘ്ചിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറിയുറ്റെ മറുപടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഇറാന് മുന്നില്‍ 15 ഇന സമാധാന ഉടമ്പടി യുഎസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന്റെ ഇടപെടല്‍ വഴിയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ യുഎസിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ഇറാന്‍ തള്ളികളഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവന.


ട്രംപ് ഒന്നും വെറുതെ പറയാറില്ല. ഇറാന് മുകളില്‍ യുഎസ് ആഞ്ഞടിക്കും. സത്യമെന്തെന്ന് ഇറാന്‍ മനസിലാക്കണം. സമാധാനത്തിന് തയ്യാറാകണം. അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ മോശമായിരിക്കും. ഇറാന് മുകളില്‍ അമേരിക്ക നരകം തന്നെ തീര്‍ക്കും. ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


