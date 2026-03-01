ഖമേനിയുടെ മരണം: പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് സാദ്ധ്യമോ?, വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ ബ്രഹ്മദീപ് അലൂനെ എഴുതുന്നു

WEBDUNIA EMPLOYEE|
Last Modified ഞായര്, 1 മാര്ച്ച് 2026 (13:00 IST)
ഇറാന്റെ പരമാധികാര മത-രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്ന അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനിയുടെ മരണത്തോടെ പശ്ചിമേഷ്യന് രാഷ്ട്രീയത്തില് നിര്ണായകമായ മാറ്റങ്ങള് സാദ്ധ്യമെന്ന വിലയിരുത്തല് ശക്തമാകുന്നു. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ സംയുക്ത സൈനിക നടപടിയിലായിരുന്നു ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നത്. ദീര്ഘകാലം ഇറാന്റെ മതാധിഷ്ഠിത ഭരണരീതിയുടെ കേന്ദ്രധുരിയായി പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന ഖമേനിയുടെ അഭാവം മേഖലയില് അനിശ്ചിതത്വം വര്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ശിയ ലോകത്തിനുള്ള വലിയ നഷ്ടം
ഖമേനി ശിയ ലോകത്തിന്റെ ആശയപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ ശക്തമായ പ്രതീകമായിരുന്നു. ഇറാന്റെ സുപ്രീം നേതാവെന്ന നിലയില് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര-വിദേശ നയങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുകയും ലെബനന്, സിറിയ, ഇറാഖ്, യെമന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ശിയ അനുകൂല ശക്തികള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കുകയും ചെയ്തു. ഹിസ്ബുല്ല, ഹമാസ്, ഹൂതി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളോട് ഇറാന്റെ സമീപനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും എതിരായ പ്രതിരോധ നയമാണ് ഖമേനി പിന്തുടര്ന്നത്.
ഭൗമ-രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം
ഇറാന് പാശ്ചാത്യേഷ്യ, മദ്ധ്യേഷ്യ, ദക്ഷിണേഷ്യ എന്നിവയുടെ സംഗമസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തെക്കുഭാഗത്ത് പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫ്, സ്ട്രെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹോര്മുസ് എന്നിവയുള്ളത് ആഗോള എണ്ണ ഗതാഗതത്തില് നിര്ണായകമാണ്. ലോകത്തിലെ പ്രധാന എണ്ണ ഉല്പ്പാദക രാജ്യങ്ങളില് ഒന്നായ ഇറാന്റെ ഊര്ജശേഖരങ്ങള് ആഗോള വിപണിയില് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് നേതൃത്വ മാറ്റം ആഗോള ഊര്ജസുരക്ഷയെയും വിപണികളെയും ബാധിക്കാമെന്ന ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ട്.
പുതിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ദിശ
ഖമേനിയുടെ മരണത്തോടെ ഇറാനില് പുതിയ നേതൃത്വത്തിനുള്ള വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഭരണകൂടം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളോട് കൂടുതല് പ്രായോഗികവും സമതുലിതവുമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉയരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല് ആണവപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചകള് പുനരാരംഭിക്കാനും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളില് ഭാഗിക ഇളവ് ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശ നിക്ഷേപവും എണ്ണ കയറ്റുമതിയും വര്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്.
സാമൂഹിക തലത്തില് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങള്, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, സാംസ്കാരിക നയങ്ങള് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് നിയന്ത്രിതമായ ഇളവുകള് നല്കാനുള്ള സാധ്യതയും നിരീക്ഷകര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള് ഘട്ടംഘട്ടമായും നിയന്ത്രിത രീതിയിലുമാകും നടപ്പിലാക്കുക.
മേഖലാതലത്തിലെ പ്രതിഫലനം
ഇറാന്റെ വിദേശനയത്തില് മാറ്റമുണ്ടായാല് സൌദി അറേബ്യ, ഇസ്രയേല്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ലെബനന്, സിറിയ, ഇറാഖ്, യെമന് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവര്ത്തന രീതിയും പുതിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇറാന് ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കുന്നുവെങ്കില് മേഖലാതലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ തീവ്രത കുറയാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
ചൈന-റഷ്യ ബന്ധങ്ങള്
പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഖമേനി കാലഘട്ടത്തില് ചൈനയും റഷ്യയും ഇറാന്റെ പ്രധാന തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികളായി മാറിയിരുന്നു. പുതിയ ഭരണകൂടം പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചാല് ചൈനയുടെ 'സില്ക്ക് റോഡ്' പദ്ധതിയുള്പ്പെടെയുള്ള ചില പദ്ധതികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകാം. ഇതോടെ ചൈന-റഷ്യ താല്പ്പര്യങ്ങള്ക്കും സ്വാധീനത്തിനും തിരിച്ചടിയുണ്ടാകാം.
ഇസ്രയേല്-ഇറാന് ബന്ധം
വിദേശനയത്തില് മൃദുവായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചാല് ഇസ്രയേലുമായി നിലനില്ക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള സംഘര്ഷം കുറയാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുവഴി മേഖലയില് കൂറ്റന് നയതന്ത്ര അവസരങ്ങള് തുറക്കാം. അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേലുമായി ബന്ധം സാധാരണവല്ക്കരിച്ച അറബ് രാജ്യങ്ങള് കൂടുതല് തുറന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും സാഹചര്യം രൂപപ്പെടാം.