സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 13 ഏപ്രില് 2026 (08:38 IST)
മാര്പാപ്പ സഭയുടെ കാര്യം നോക്കിയാല് മതിയെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവണ്ടെന്നും ഭീഷണിയുമായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഇറാന് യുദ്ധത്തില് മാര്പ്പാപ്പ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനെയാണ് ട്രംപ് വിമര്ശിച്ചത്. ഇറാന്റെ ആണവ മോഹങ്ങള് പോലുള്ള ഭീഷണികളെ മാര്പാപ്പ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും തന്നെ നേരിടാന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു അമേരിക്കക്കാരനായ ലിയോയെ സഭ മാര്പാപ്പയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.
താന് വൈറ്റ് ഹൗസില് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില് ലിയോ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും മാര്പാപ്പ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാന് ശ്രമിക്കാതെ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. അതേസമയം ഹോര്മുസ് വഴി ഒരു കപ്പലും ഇനി കടക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്ക. സമാധാന ചര്ച്ചകള് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.
ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പല് ഗതാഗതം പൂര്ണമായും തടയുമെന്നും ഒരു കപ്പലിനെയും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കു വഴി കടത്തിവിടില്ലെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ആണവ വിഷയത്തില് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാന് ഇറാന് തയ്യാറാകാത്തതാണ് ചര്ച്ചകള് പരാജയപ്പെടാന് കാരണമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുമായ എല്ലാ കപ്പലുകളെയും അമേരിക്കന് നാവികസേന തടയുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.