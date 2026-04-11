സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില് 2026 (10:25 IST)
ഇറാനിലെ അല്ബോര്സ് പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് താല്ക്കാലിക വിവാഹത്തില് ഏര്പ്പെട്ട വാര്ത്ത പുറത്തുവന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന താല്ക്കാലിക വെടിനിര്ത്തല് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും യുദ്ധം ശാശ്വതമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാന് സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ പോലീസുകാരന് താല്ക്കാലിക വിവാഹത്തില് ഏര്പ്പെട്ടെന്ന വാര്ത്തയാണ് വരുന്നത്.
ഇറാന് ഇന്റര്നാഷണല് എന്ന വാര്ത്താ പോര്ട്ടലിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം വെടിനിര്ത്തല് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ രാത്രിയില് ഇറാനിയന് പോലീസ് ഓഫീസര് സവോജ്ബൊലാഗ് ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന താല്ക്കാലിക വിവാഹം നടത്തി. ഇസ്ലാമില് മുത്താഹ് എന്നും ഇറാനില് സുഗെഹ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന താല്ക്കാലിക വിവാഹം സമ്പ്രദായമാണിത്. ഷിയ നിയമശാസ്ത്രത്തില് അനുവദനീയമായ ഒരു രീതിയാണിത്.
ഇതില് ദമ്പതികള് മണിക്കൂറുകള് മുതല് വര്ഷങ്ങള് വരെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് മുന്കൂട്ടി സമ്മതിച്ച നിബന്ധനകളോടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതേസമയം വെടിനിര്ത്തല് ലെബനനിലും വേണമെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാതെ അമേരിക്കയുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഇറാന്. അമേരിക്കയുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇറാന് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലബനനില് പൂര്ണമായും വെടിനിര്ത്തല് നടപ്പാക്കണമെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഒന്ന്.
മറ്റൊന്ന് അമേരിക്കന് ഉപരോധം കാരണം വിദേശ ബാങ്കുകളില് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇറാന്റെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി ഡോളറിന്റെ ആസ്തികള് ചര്ച്ചകള് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ഇറാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലബനനില് ആക്രമണങ്ങള് തുടരുന്നത് വെടിനിര്ത്തല് കരാറിനെ തകര്ക്കുമെന്നും ഇറാന് അവകാശപ്പെട്ടു.