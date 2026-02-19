കെടിഡിസി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പി കെ ശശി രാജിവെച്ചു, പാർട്ടിവിട്ടേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:17 IST)
സിപിഎമ്മുമായി അകന്നതിന് പിന്നാലെ കെടിഡിസി ചെയര്മാന് സ്ഥാനം പികെ ശശി രാജിവെച്ചു. ഷൊര്ണ്ണൂര് മുന് എംഎല്എ ആയിരുന്ന ശശിയെ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയില് നിന്നും ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തിയിരുന്നു. മണ്ണാര്ക്കാട്ടെ പാര്ട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ കോളേജിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച ക്രമക്കേടുകളിലും ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നതിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു പാര്ട്ടി നടപടി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി പാര്ട്ടി നേതൃത്വവുമായി അകന്ന് നിന്നിരുന്ന ശശി എം വി ഗോവിന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ഡിഎഫ് ജാഥയിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. യുഡിഎഫിലേക്ക് പോകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കിടെയാണ് കെടിഡിസി ചെയര്മാന് സ്ഥാനം പികെ ശശി രാജിവെച്ചത്. നേരത്തെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് മൂലമാണ് എല്ഡിഎഫ് ജാഥയില് നിന്നും വിട്ടുനിന്നതെന്നാണ് ശശി പറഞ്ഞിരുന്നത്.
കെടിഡിസി ചെയര്മാന് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച പികെ ശശി വൈകാതെ തന്നെ യുഡിഎഫില് ചേരുമെന്നും ഒറ്റപ്പാലത്ത് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്റെ നവയുഗ യാത്ര പാലക്കാടെത്തുമ്പോള് ശശി കോണ്ഗ്രസില് ചേരുമെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹങ്ങള്. ഇതിനിടെ കെടിഡിസി ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ശശിയെ നീക്കാന് സിപിഎമ്മും നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് രാജി.