പാകിസ്ഥാന്‍ 'തൈമൂര്‍ എയര്‍-ലോഞ്ച്ഡ്' ക്രൂയിസ് മിസൈല്‍ പരീക്ഷിച്ചു; ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മോസിനേക്കാള്‍ മികച്ചതാണോ

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 22 ഏപ്രില് 2026 (07:15 IST)
പാകിസ്ഥാന് നാവികസേന തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'തൈമൂര്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന എയര്-ലോഞ്ച്ഡ് ക്രൂയിസ് മിസൈല് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചതായി സൈനിക മാധ്യമ വിഭാഗം ഐഎസ്പിആര് അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്റെ നാവിക ആക്രമണ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത ഒരു കപ്പല് വേധ ക്രൂയിസ് മിസൈല് എന്നാണ് ഈ സംവിധാനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ഉയര്ന്ന കൃത്യത, പ്രവര്ത്തന സന്നദ്ധത, ദീര്ഘദൂര ലക്ഷ്യ ശേഷി എന്നിവ ഈ മിസൈല് പ്രകടമാക്കിയതായി ഐഎസ്പിആര് അവകാശപ്പെട്ടു. ദീര്ഘദൂര സമുദ്ര ഭീഷണികളെ നേരിടാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഏകദേശം 600 കിലോമീറ്റര് ദൂരപരിധിയുള്ള വായുവില് നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് തൈമൂര് ക്രൂയിസ് മിസൈല്. ഏകദേശം 0.8 മാക് വേഗതയില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇതിന് 400 മുതല് 450 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള ഒരു വാര്ഹെഡ് വഹിക്കാന് കഴിയും.
ശത്രു വ്യോമ പ്രതിരോധ മേഖലകളില് പ്രവേശിക്കാതെ തന്നെ സ്റ്റാന്ഡ്-ഓഫ് സ്ട്രൈക്കുകള് അനുവദിക്കുന്ന വിധത്തില് വിമാനത്തില് നിന്ന് മിസൈല് വിക്ഷേപിക്കാന് കഴിയും. കപ്പലുകള്, ബങ്കറുകള്, കമാന്ഡ് സെന്ററുകള് എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനാണ് ഇത് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുമായി പലപ്പോഴും താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിശാലമായ ക്രൂയിസ് മിസൈല് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാകിസ്ഥാന് തൈമൂര് സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, വളരെ ഉയര്ന്ന വേഗതയും വ്യത്യസ്ത പ്രവര്ത്തന ശേഷിയുമുള്ള ഒരു സൂപ്പര്സോണിക് മിസൈലാണ് ബ്രഹ്മോസ്.