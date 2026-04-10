വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026
'ഇസ്രായേല്‍ ഒരു ദുഷ്ട രാഷ്ട്രമാണ്': വെടിനിര്‍ത്തലിനുശേഷം പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ്

Pakistan's defence minister Khawaja Asif.
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:18 IST)
ഇസ്രായേല്‍ ഒരു ദുഷ്ട രാഷ്ട്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫിന്റെ പോസ്റ്റ്. പിന്നാലെ ഇതിനെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇസ്രായേല്‍ രംഗത്തെത്തി. ഇസ്രായേലിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം അതിരുകടന്നതാണെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എക്‌സില്‍ പറഞ്ഞു.

'ഒരു സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് സമാധാനത്തിനായുള്ള നിഷ്പക്ഷ മധ്യസ്ഥനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ഇത് സഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയല്ല'- വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാഴ്ചത്തെ താല്‍ക്കാലിക വെടിനിര്‍ത്തലിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത് പാകിസ്ഥാനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഇസ്ലാമാബാദില്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍, ലെബനനില്‍ വംശഹത്യ നടക്കുന്നു എന്നും ആസിഫ് അവകാശപ്പെട്ടു. ആദ്യം ഗാസയിലും പിന്നീട് ഇറാനിലും ഇപ്പോള്‍ ലെബനനിലുമായി ഇസ്രായേല്‍ നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരെ കൊല്ലുന്നു. രക്തച്ചൊരിച്ചില്‍ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നു- ആസിഫ് പറഞ്ഞു. 'യൂറോപ്യന്‍ ജൂതന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ പലസ്തീന്‍ മണ്ണില്‍ ഈ കാന്‍സര്‍ രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിച്ച ആളുകള്‍ നരകത്തില്‍ കത്തിയെരിയുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


