ചൈനയും റഷ്യയും മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഗുരുതര ആണവ ഭീഷണി : യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ചീഫ് തുൾസി ഗബ്ബാർഡ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 19 മാര്ച്ച് 2026 (10:06 IST)
വാഷിങ്ടണ്:
റഷ്യ, ചൈന, ഉത്തര കൊറിയ, ഇറാന് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പാകിസ്താനും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആണവ ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളില് ഒന്നാണെന്ന് അമേരിക്കന് ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ ഡയറക്ടര് (DNI) തുല്സി ഗബ്ബാര്ഡ്.
യുഎസ് സെനറ്റ് ഇന്റലിജന്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നില് ആഗോള ഭീഷണി വിലയിരുത്തല് (2026 Annual Threat Assessment) അവതരിപ്പിക്കവേയാണ് തുള്സി ഗബ്ബാര്ഡ് നിര്ണായക വെളിപ്പെടുത്തല് നടത്തിയത്.
കാലങ്ങളായി അമേരിക്കയുടെ സൗഹൃദപട്ടികയിലുള്ള പാകിസ്ഥാനെ പട്ടികയില് പെടുത്തിയത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് ചര്ച്ചകള്ക്കിടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്താന് ദീര്ഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് വികസനത്തില് കൂടുതല് മുന്നേറിയാല് ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് നിര്മിക്കാന് ശേഷി നേടുമെന്നും ഇത് അമേരിക്കന് ഭൂഖണ്ഡത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി പാകിസ്ഥാന് നല്കുമെന്നുമാണ് തുള്സി ഗബ്ബാര്ഡിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
2035-ഓടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി 16,000 മിസൈല്
ഇപ്പോള് ഏകദേശം 3,000-ലധികം മിസൈലുകള് അമേരിക്കന് ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാന് ശേഷിയുള്ളവയുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജന്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തല്. 2035-ഓടെ ഈ സംഖ്യ 16,000-ലധികം ആകുമെന്ന് ഗബ്ബാര്ഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചൈനയും റഷ്യയുമാണ് ഇതില് ഏറ്റവും ഭീഷണി. ഈ രാജ്യങ്ങള് അമേരിക്കന് പ്രതിരോധ ശൃംഖലകളെ മറികടക്കാന് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങള് ഗവേഷണം ചെയ്ത് വികസിപ്പിക്കുന്നു
ഉത്തര കൊറിയയുടെ ICBMകള് ഇതിനകം അമേരിക്കന് മണ്ണില് പതിക്കാന് ശേഷിയുള്ളവയാണ്, ഈ ആണവ ശേഷി കൂടുതല് വിപുലപ്പെടുത്താന് ഉത്തര കൊറിയ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഇന്റലിജന്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഗബ്ബാര്ഡ് അറിയിച്ചു. 2025-ല് മാത്രം ഉത്തര കൊറിയ ക്രിപ്റ്റോകറന്സി മോഷണത്തിലൂടെ 200 കോടി ഡോളര് തട്ടിയെടുത്തെന്നും ഈ തുക ആയുധ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്റലിജന്സ് ഏജന്സികള് കണ്ടെത്തിയതായി ഗബ്ബാര്ഡ് ഉദ്ധരിച്ചു.
അതേസമയം 2025 ജൂണില് നടത്തിയ യുഎസ് സൈനിക ഓപ്പറേഷനില് ഇറാന്റെ ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണ പദ്ധതി 'തകര്ത്തുതരിപ്പണമാക്കി'യെന്ന് ഗബ്ബാര്ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്റലിജന്സ് ഏജന്സി ഇതുവരെ ഇറാന് ആ ശേഷി പുനര്നിര്മിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഗബ്ബാര്ഡ് പറഞ്ഞു. ഇറാന് ഭരണകൂടം ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുഎസ് സൈനിക നടപടിയില് 'ഗണ്യമായ നാശം' നേരിട്ടതായി ഗബ്ബാര്ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭരണകൂടം അതിജീവിക്കുകയാണെങ്കില് പോലും മിസൈല്, ഡ്രോണ് ശേഷി പുനര്നിര്മിക്കാന് വര്ഷങ്ങള് വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഗബ്ബാര്ഡ് പറയുന്നു.
ദക്ഷിണ ഏഷ്യ അമേരിക്കന് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ദീര്ഘകാല വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്തുന്ന മേഖലയായി തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന് ബന്ധം ആണവ സംഘര്ഷ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭൂരേഖ ആയി ഇന്റലിജന്സ് കണ്ടെത്തല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജമ്മു-കശ്മീരിലെ പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണം ഇരു ആണവ ശക്തികള് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷ തീ ആളിക്കത്തിക്കാന് ഉപകരണമായ അപകടകരമായ ഉദാഹരണമായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ട്രംപ് ഇടപെടല് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഘട്ടത്തില് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമായതെന്ന് ഗബ്ബാര്ഡ് പറഞ്ഞു.