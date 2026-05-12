ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (08:30 IST)
ഇറാന്-യുഎസ് സംഘര്ഷത്തില് ഒരു നിഷ്പക്ഷ കക്ഷിയായും മധ്യസ്ഥനായും നിലകൊണ്ട പാകിസ്ഥാന് ഇറാനിയന് സൈനിക, നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളെ തങ്ങളുടെ വ്യോമതാവളങ്ങളില് പാര്ക്ക് ചെയ്യാന് അനുവദിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. സിബിഎസ് ന്യൂസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. അയല്രാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇറാന് സിവിലിയന് വിമാനങ്ങള് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാകുമ്പോള് ശേഷിക്കുന്ന സൈനിക, വ്യോമയാന ആസ്തികള് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇറാനിയന് ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഇറാനിയന് വ്യോമസേനയുടെ ആര്സി-130 ഉള്പ്പെടെ നിരവധി വിമാനങ്ങള് റാവല്പിണ്ടിക്ക് സമീപമുള്ള പാകിസ്ഥാന് വ്യോമസേനാ താവളമായ നൂര് ഖാനിലേക്ക് വിന്യസിച്ചതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആരോപിച്ചു.
2025-ല് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂരില് തന്ത്രപരമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വ്യോമതാവളത്തിന് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന് സൈനിക ആസ്ഥാനത്തിനടുത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം സിബിഎസ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കവെ ഒരു മുതിര്ന്ന പാകിസ്ഥാന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആരോപണങ്ങള് നിഷേധിച്ചു.