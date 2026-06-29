കറാച്ചിയിലെ റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാക്രമണം

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കറാച്ചിയിലെ റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകള് ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാക്രമണം
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകള് ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാക്രമണം. പാകിസ്ഥാന് സൈന്യവും പാകിസ്ഥാന് വ്യോമസേനയും നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന് രാത്രി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പക്തിക, പക്തിയ, കുനാര് പ്രവിശ്യകളിലെ കേന്ദ്രങ്ങള് ആക്രമിച്ചു. കറാച്ചിയിലെ പാകിസ്ഥാന് റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങള് നടന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം സുരക്ഷാ ആശങ്കകള് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ ഒളിത്താവളങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു വ്യോമാക്രമണമെന്ന് ഇസ്ലാമാബാദ് പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാന് പ്രദേശത്തിനുള്ളിലെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സംയുക്ത ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പാകിസ്ഥാന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
പാകിസ്ഥാന് അവകാശപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ നടപടിയില് 25 ഭീകരര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരണസംഖ്യയെക്കുറിച്ചോ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെക്കുറിച്ചോ വിവരം ലഭ്യമല്ല. പക്തിക, പക്തിയ, കുനാര് എന്നീ പ്രദേശങ്ങള് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ കിഴക്കന് അതിര്ത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശനിയാഴ്ച കറാച്ചിയിലെ പാകിസ്ഥാന് റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് അര്ദ്ധസൈനികര് ഉള്പ്പെടെ ആറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു.