വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ട്രംപിന്റെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് പീസില്‍ അംഗത്വം എടുത്തത് 19 രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രം; ചേരാതെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യയും

Donald trump, European Union, Tariffs, India- China, Russia- Ukraine War,ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, താരിഫ്, ഇന്ത്യ- ചൈന, റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026 (10:27 IST)
ട്രംപിന്റെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് പീസില്‍ അംഗത്വം എടുത്തത് 19 രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രം. ചേരാതെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യയും മാറിനിന്നു. അന്‍പതോളം രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ട്രംപ് ക്ഷണം അയച്ചിരുന്നത്. ചൈന, റഷ്യ, ഫ്രാന്‍സ്, യുകെ എന്നീ യുഎന്‍ സുരക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നടപടിയോട് സഹകരിക്കാത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

19 രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഒപ്പുവച്ചത്. യുഎഇ, ഖത്തര്‍, സൗദി, പാകിസ്ഥാന്‍, ഇന്തോനേഷ്യ, അര്‍ജന്റീന, തുര്‍ക്കി, ബഹ്‌റൈന്‍ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഒപ്പുവച്ചത്. അംഗത്വത്തിനായി ഒരു ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നല്‍കണം എന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. അതേസമയം എട്ട് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍ പ്രത്യേക തീരുവാ ചുമത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. സ്വിസര്‍ ലാന്‍ഡിലെ ദാവോസില്‍ നടക്കുന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിനിടെ നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ മാര്‍ക്ക് റൂട്ടുയുമായി ട്രംപ് കൂടികാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ മനംമാറ്റം.

ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെ എതിര്‍ത്ത യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ട്രംപ് തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതല്‍
10% ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ആണ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുടിന്‍ തന്റെ ഗാസ സമാധാന ബോര്‍ഡില്‍ ചേരാന്‍ സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു, അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. പലരും സ്വീകരിച്ചു- ട്രംപ് സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡിലെ ദാവോസില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :