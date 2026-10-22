സൗദി അറേബ്യയിലെ കിംഗ് ഫഹദ് വിമാനത്താവളത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് ഒരാള് കൊല്ലപ്പെട്ടു; എട്ടുപേര്ക്ക് പരിക്ക്
സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാം നഗരത്തിലുള്ള കിംഗ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തില് ഒരാള് കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ടുപേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി സൗദി സിവില് ഏവിയേഷന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെല്ലാം - നിസ്സാരമായ പരിക്കുകള് മുതല് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകള് വരെ ഉള്ളവര് - ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ജനറല് അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവില് ഏവിയേഷന് ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി.
സൗദി അരാംകോയുടെ ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തെ ഒരു കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ഡ്രോണ് സൗദി വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തടഞ്ഞുവീഴ്ത്തിയതിനെത്തുടര്ന്ന് ഇന്ന് നേരത്തെ രണ്ടുപേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഊര്ജ്ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഹൂതി സേനയും സൗദി പിന്തുണയുള്ളതും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ യെമന് സര്ക്കാരും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങള്ക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സംഭവമാണിത്.
ഒക്ടോബര് 11-ന് റിയാദിലെ കിംഗ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് ഒരാള് കൊല്ലപ്പെടുകയും 11 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൗദി അറേബ്യ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബര് 10-ന് ഇതേ വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ മറ്റൊരു ആക്രമണത്തില് 12 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 300-ലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി സിവില് ഏവിയേഷന് അതോറിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.