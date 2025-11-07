വെള്ളി, 7 നവം‌ബര്‍ 2025
രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളില്‍ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ 10 രോഗികളെ കൊലപ്പെടുത്തി, 27 പേരെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു; നേഴ്സിന് ജീവപര്യന്തം തടവ്

ജര്‍മ്മനിയിലെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.

Doctors, Medical Prescription should be readable, Medical List, Medicine Note
Doctor
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 7 നവം‌ബര്‍ 2025 (19:27 IST)
റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 10 രോഗികളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും 27 പേരെ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ജര്‍മ്മനിയിലെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളില്‍ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രായമായ രോഗികളില്‍
മയക്കുമരുന്നുകളും വേദനസംഹാരികളും കുത്തിവച്ചതായി പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഒരു പ്രത്യേക കുറ്റബോധം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. അതായത് ജര്‍മ്മന്‍ നിയമമനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞത് 15 വര്‍ഷത്തെ തടവിന് ശേഷം അയാള്‍ക്ക് നേരത്തെ മോചനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

2023 ഡിസംബറിനും 2024 മെയ് മാസത്തിനും ഇടയില്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ ജര്‍മ്മനിയിലെ ആച്ചനിനടുത്തുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കിലാണ് കുറ്റകൃത്യം നടന്നത്. വിധിക്കെതിരെ ഇപ്പോഴും അപ്പീല്‍ നല്‍കാമെന്നും നഴ്സിന്റെ കരിയറിലെ മറ്റ് നിരവധി സംശയാസ്പദമായ സംഭവങ്ങള്‍ അന്വേഷകര്‍ അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇരകളെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍ മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുതിയ വിചാരണയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. 85 രോഗികളെ കൊന്നതിന് 2019 ല്‍ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുന്‍ നഴ്സ് നീല്‍ ഹോഗലിന്റെ കേസിന് സമാനമാണ് ഈ കേസ്.


