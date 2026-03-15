ജപ്പാൻ കടലിലേക്ക് പത്തോളം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച് ഉത്തരകൊറിയ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 15 മാര്ച്ച് 2026 (09:14 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ വീണ്ടും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് പരീക്ഷണവുമായി ഉത്തരക്കൊറിയ. ഉത്തരകൊറിയ നിരവധി മിസൈലുകള് പരീക്ഷിച്ചതായും അതില് ചിലത് ജപ്പാന് തീരത്തിന് സമീപം പതിച്ചതായും ദക്ഷിണകൊറിയയും ജപ്പാനും സ്ഥിരീകരിച്ചു. പത്തോളം മിസൈലുകള് ഉത്തരകൊറിയ വിക്ഷേപിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതോടെ ജപ്പാന്, ദക്ഷിണകൊറിയ, അമേരിക്ക സുരക്ഷാ ഏജന്സികള് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. എന്തിനാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില് ഇത്രയും മിസൈലുകള് ഉത്തരകൊറിയ പരീക്ഷിച്ചതെന്ന ആശങ്കയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങള്ക്കുള്ളത്.
ജപ്പാന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നതനുസരിച്ച്, മിസൈലുകള് ജപ്പാന്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് പുറത്താണ് പതിച്ചത്. ദീര്ഘദൂരം ഭേദിക്കാന് കഴിയുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഇത് ഉത്തരകൊറിയ നടത്തുന്ന സൈനിക ശക്തിപ്രകടനമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷണങ്ങള് മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകള് വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയും ദക്ഷിണകൊറിയയും വലിയ രീതിയില് സൈനിക അഭ്യാസങ്ങള് നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഉത്തരകൊറിയയും മറുപടിയായി മിസൈല് പരീക്ഷണം നടത്താറുണ്ട്.
ആണവശേഷിയും മിസൈല് ശേഷിയും വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉത്തരകൊറിയന് ഭരണകൂടം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള് തുടര്ച്ചയായി നടത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളിലായി ഉത്തരകൊറിയ, ദക്ഷിണകൊറിയ, അമേരിക്ക, ജപ്പാന് എന്നിവര്ക്കിടയിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങള് വര്ധിച്ചുവരികയാണ്.