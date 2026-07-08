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  4. Netanyahu warns trump F35 sale to turkey
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (14:56 IST)

തുർക്കിക്ക് എഫ് 35 വിമാനങ്ങൾ നൽകരുത്, അവർ അമേരിക്കയെ വെറുക്കുന്ന രാജ്യം, ട്രംപിന് ഉപദേശവുമായി നെതന്യാഹു

Donald Trump and Netanyahu
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (14:56 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (14:52 IST)
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തുര്‍ക്കിയ്ക്ക് എഫ് 35 സ്റ്റെല്‍ത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള അമേരിക്കന്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിയോജിപ്പുമായി ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. അത്യാധുനിക വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിലൂടെ തുര്‍ക്കി അമേരിക്കയുടെ സൗഹൃദരാജ്യമാകില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.
 
തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയിബ് ഉര്‍ഗുദാന്റെ ഭരണകൂടം മുസ്ലീം ബ്രദര്‍ഹുഡ് എന്ന ആശയത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരും അമേരിക്കയെ വെറുക്കുന്നവരുമാണെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇത്തരം കരുത്തുറ്റ ആയുധങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് ഭാവിയില്‍ വലിയ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
അത്യാധുനിക പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ തുര്‍ക്കി സ്വന്തമാക്കുന്നത് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ആശങ്ക. നേരത്തെ ട്രംപ് തന്നെ ആദ്യഭരണക്കാലത്ത് തുര്‍ക്കിക്ക് വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനെ ട്രംപ് വിലക്കിയിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം നീക്കികൊണ്ടാണ് പുതിയ തീരുമാനം. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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