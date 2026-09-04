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  4. Nepal's Foreign Minister dismisses the demand for climate compensation
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (07:48 IST)

ഇന്ത്യയോടോ ചൈനയോടോ യുഎസിനോടോ അത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല; കാലാവസ്ഥാ നഷ്ടപരിഹാര ആവശ്യം നേപ്പാള്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തള്ളി

Nepal, Flash Flood, Nepal Flash Floods, Nepal Death toll touches 600
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (07:52 IST)
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കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടര്‍ന്ന്, ഇന്ത്യ, ചൈന, അമേരിക്ക എന്നിവയില്‍ നിന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം താനോ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമോ സര്‍ക്കാരോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നേപ്പാള്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിര്‍ ഖനാല്‍ വ്യക്തമാക്കി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വിശാലമായ ആഘാതം ആഗോള സമൂഹം തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് കാഠ്മണ്ഡുവിന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
'ഞാനോ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലോ നേപ്പാള്‍ സര്‍ക്കാരിലോ ഉള്ള ആരും ഇന്ത്യയോ ചൈനയോ അമേരിക്കയോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യമോ നഷ്ടപരിഹാരം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധമായ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള തനിക്കെതിരെ വന്ന ആരോപണത്തിന് മറുപടിയായി ഖനാല്‍ വ്യാഴാഴ്ച ANI യോട് പറഞ്ഞു.
 
വിശാലമായ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയും ഹിമാലയന്‍ സമൂഹങ്ങളില്‍ അതിന്റെ ആഘാതവും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലാണ് നേപ്പാളിന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 'കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും നേപ്പാളില്‍ അത് ചെലുത്തുന്ന ആഘാതത്തിന്റെയും വീക്ഷണകോണില്‍ നിന്ന് ഈ ദുരന്തത്തെ ആഗോള സമൂഹം കാണണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
ഇന്ത്യയും ചൈനയും നേപ്പാളും പരിസ്ഥിതി ആവാസവ്യവസ്ഥയും സംസ്‌കാരവും പൈതൃകവും പങ്കിടുന്നുണ്ടെന്ന് ഖനാല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഹിമാലയത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിന് കൂടുതല്‍ നന്നായി തയ്യാറെടുക്കാന്‍ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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