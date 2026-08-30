ഹിമപാതത്തെ പറ്റി ഒരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയില്ല, ദുരന്തത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി നേപ്പാൾ, നിഷേധിച്ച് ചൈന
ചൈനയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയാണ് നേപ്പാളില് ദുരന്തമുണ്ടായതെന്ന ആരോപണമാണ് ആദ്യം നേപ്പാള് ഉന്നയിച്ചത്.
നേപ്പാള്- ടിബറ്റ് അതിര്ത്തിയിലെ മിന്നല് പ്രളയം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് പങ്കുവെയ്ക്കാത്തതില് ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നേപ്പാള്. ഹിമപാതത്തിന്റെ ഉറവിടം ചൈനയിലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് യഥാസമയം അവര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയില്ലെന്നുമാന് നേപ്പാളിന്റെ ആരോപണം. ഹിമപാതം സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് പങ്കിടാന് ചൈന- നേപ്പാള് ധാരണയുണ്ട്. എന്നാല് ഇക്കുറി ചൈന യഥാസമയം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയില്ലെന്നതാണ് നേപ്പാളിന്റെ ആരോപണം.
ചൈനയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയാണ് നേപ്പാളില് ദുരന്തമുണ്ടായതെന്ന ആരോപണമാണ് ആദ്യം നേപ്പാള് ഉന്നയിച്ചത്. നേപ്പാളിലെ വിദഗ്ധര് പറയുന്നത് പ്രകാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8.40ന് പ്രളയം നേപ്പാളില് പ്രവേശിച്ചു. എന്നാല് ഇത് സംബധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് 9 മണിക്കാണ്. ഇതോടെയാണ് ചൈന സമയബന്ധിതമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി നേപ്പാള് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
എന്നാല് ഈ ആരോപണങ്ങളെയെല്ലാം ചൈന തള്ളി കളഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് രാവിലെ നേപ്പാളിന്റെ ഭാഗത്ത് ഭൂകമ്പത്തിന് സമാനമായ നിലയില് ഹിമപാതം സംഭവിച്ചെന്ന് ചൈനീസ് എംബസി പറഞ്ഞു. ചൈനയാണ് ഹിമപാതത്തിന്റെ ഉദ്ഭവമെന്ന ആരോപണമാണ് ചൈന തള്ളികളഞ്ഞത്.