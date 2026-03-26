ഇറാനെതിരെ നീക്കങ്ങൾ വേണമെന്ന് സൗദിയും, സൗദിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ കാരണങ്ങളേറെ

ഇറാന്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ദീര്‍ഘകാലമായി ഇറാന്‍ ഒരു ഭീഷണിയാണ്. നയതന്ത്രത്തിലൂടെ അല്ല, ഭരണമാറ്റത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഭീഷണി നീക്കാന്‍ സാധിക്കുള്ളു എന്നുമാണ് സൗദി വിശ്വസിക്കുന്നത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:41 IST)
അമേരിക്കന്‍-ഇസ്രായേല്‍ സൈനിക നടപടികള്‍ ഇറാനെതിരെ തുടരണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാന്‍ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ (എം.ബി.എസ്) അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുന്നതായി ന്യൂ യോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നടന്ന ഒന്നിലധികം ഫോണ്‍ സംഭാഷണങ്ങളില്‍, ഈ സംഘര്‍ഷം മധ്യപൂര്‍വ്വ ഏഷ്യയെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള 'ചരിത്രപരമായ അവസരം' ആണെന്ന് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയതായി അമേരിക്കന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.


ഇറാന്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ദീര്‍ഘകാലമായി ഇറാന്‍ ഒരു ഭീഷണിയാണ്. നയതന്ത്രത്തിലൂടെ അല്ല, ഭരണമാറ്റത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഭീഷണി നീക്കാന്‍ സാധിക്കുള്ളു എന്നുമാണ് സൗദി വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷന്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചാല്‍ ഈ ദൗത്യം അപൂര്‍ണ്ണമാകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് സൗദിക്കുള്ളത്. ഇറാനില്‍ കരസൈന്യത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇതിനാല്‍ സൗദിക്കുള്ളത്. ചൊവ്വാഴ്ച മേഖലയിലെ സഹകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൗദി കിരീടാവകാശിയും യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായദും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നു. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങള്‍ മേഖലയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നാണ് ഇരു നേതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

എന്നാല്‍ ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് സൗദി പിന്തുണ നല്‍കുന്നുവെന്നും അമേരിക്കയെ യുദ്ധത്തിന് നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന വാര്‍ത്തകളെ സൗദി സര്‍ക്കാര്‍ നിഷേധിച്ചു. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളെയും രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രഥമ ദൗത്യമെന്നും സൗദി വ്യക്തമാക്കി.

നിലവില്‍ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ മേഖലയില്‍ നടക്കുന്ന യുദ്ധം സൗദിയുടെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായ വിഷന്‍ 2030ന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. സൗദിയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും ആഗോള ബിസിനസ് ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനും ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. മേഖലയിലെ ദീര്‍ഘകാല സംഘര്‍ഷം വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും പദ്ധതിക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും സൗദി ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്.


