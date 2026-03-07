ശനി, 7 മാര്‍ച്ച് 2026
എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലിൽ നിന്ന് 'കാണാതായ' രേഖകൾ പുറത്ത്; ട്രംപിനെതിരെ ഗുരുതര ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം

2019-ല്‍ എഫ്ബിഐ നടത്തിയ ഒന്നിലധികം അഭിമുഖങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത രേഖകളിലുള്ളത്.

Donald Trump
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 7 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:19 IST)
വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ നീതിന്യായ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ എഫ്ബിഐ രേഖകളില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെതിരെ ഗുരുതര ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന മൊഴി ഉള്‍പ്പെടുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീന്‍ വഴിയാണ് തന്നെ ട്രംപിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്നും, അദ്ദേഹം തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

2019-ല്‍ എഫ്ബിഐ നടത്തിയ ഒന്നിലധികം അഭിമുഖങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത രേഖകളിലുള്ളത്. 13-നും 15-നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ട്രംപും എപ്സ്റ്റീനും തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് യുവതി ആരോപിക്കുന്നു. 1980-കളില്‍ കൗമാരക്കാരിയായിരിക്കെ, എപ്സ്റ്റീന്‍ തന്നെ ന്യൂയോര്‍ക്കിലോ ന്യൂജേഴ്‌സിയിലോ കൊണ്ടുപോയി ട്രംപിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതായും ട്രംപ് ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ താന്‍ കടിച്ച് ചെറുത്തതായുമാണ് യുവതി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ രേഖകള്‍ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട രേഖകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നില്ല. യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെ ഡേറ്റാബേസില്‍ നിന്ന് രേഖകള്‍ മനഃപൂര്‍വ്വം മറച്ചുവെച്ചതാണെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്.
ഇവ 'ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്' ആണെന്ന് തെറ്റായി അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് വൈകിയതിനു കാരണമെന്നാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.

എപ്സ്റ്റീന്‍ ഫയലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തതില്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് വീഴ്ചയുണ്ടോ എന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. അതേ സമയം ആരോപണങ്ങളെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം നിഷേധിച്ചു.


