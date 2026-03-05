കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പിന്തുണച്ചു, എണ്ണ തന്നു, എന്നിട്ടും ഇറാനെ ഇന്ത്യ തള്ളിപറഞ്ഞു: മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (16:23 IST)
ഇറാനെതിരെ യുഎസും ഇസ്രായേലും നടത്തുന്ന സംയുക്ത ആക്രമണത്തെ കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അപലപിക്കാത്തതിനെ വിമര്ശിച്ച് ജമ്മു കശ്മീര് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി അധ്യക്ഷയുമായ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി. ശ്രീനഗറിലെ പാര്ട്ടി ഓഫീസില് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെയും ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന്റെയും ഫോട്ടോകള് കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇറാനുമായി അതിശക്തമായ ബന്ധം പുലര്ത്തിയിരുന്നവരാണ് നമ്മള്. കശ്മീര് വിഷയത്തില് മുദ്ലീം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പാകിസ്ഥാനൊപ്പം നിന്നപ്പോള് ഇന്ത്യന് നിലപാട് മനസിലാക്കുകയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് ഇറാനാണ്. ഉപരോധമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എണ്ണ നല്കിയ ഏക രാജ്യം ഇറാനാണ്. ഇത്ര ശക്തമായ ബന്ധം ഇറാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നേതൃത്വം ഇറാനിലെ ജനങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയോ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി പറഞ്ഞു.
ഇറാനെതിരായ യുഎസ്- ഇസ്രായേല് ആക്രമണത്തില് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷയത്തില് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഒമര് അബ്ദുള്ള സര്ക്കാറിന്റെ നിശബ്ദതയേയും മെഹബൂബ മുഫ്തി വിമര്ശിച്ചു.