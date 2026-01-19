പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ഷോപ്പിംഗ് മാളില്‍ വന്‍ തീപിടുത്തം; 65ലധികം പേരെ കാണാനില്ല, ആറു പേര്‍ മരണപ്പെട്ടു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 19 ജനുവരി 2026 (11:32 IST)
പാക്കിസ്ഥാനില് ഷോപ്പിംഗ് മാളില് വന് തീപിടുത്തം. തീപിടുത്തത്തില് 65ലധികം പേരെ കാണാതായി. ആറു പേര് മരണപ്പെട്ടു. കറാച്ചി നഗരത്തിലെ ഗുല് പ്ലാസ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10 മണിക്കാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. ഇന്നലെ വരെ തീ പൂര്ണമായി അണയ്ക്കാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
കടുത്ത ചൂടും മൂലം കെട്ടിടത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള് അടര്ന്നു വീണു. കെട്ടിടത്തില് ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഷോര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതര് പറയുന്നത്. കാണാതായ 65ലധികം പേര്ക്കായി അഗ്നിശമനസേന അംഗങ്ങള് തിരച്ചില് നടത്തുകയാണ്.
1200ലധികം കടകളാണ് മാളില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് വായു സഞ്ചാരം കുറച്ച് കെട്ടിടം പുക കൊണ്ട് നിറയാന് കാരണമായി.