ഇറാനിൽ യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സഹായ ദൗത്യത്തിന് നിയോഗിച്ച വിമാനം തകർത്തു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Updated:
ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (09:13 IST)
ഇറാനിലെ മഷാദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് അമേരിക്ക നടത്തിയ മിസൈല് ആക്രമണത്തില് ഇറാനിയന് വിമാനക്കമ്പനിയായ മഹാന് എയറിന്റെ വിമാനം തകര്ന്നു. ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള സഹായങ്ങള് എത്തിക്കുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിമാനമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ഇറാനിലേക്കുള്ള നിര്ണ്ണായകമായ മരുന്ന്-ഭക്ഷണ വിതരണ ദൗത്യം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി.
ബുധനാഴ്ച (ഏപ്രില് 1) പുലര്ച്ചെ നാല് മണിക്ക് ഡല്ഹിയിലെ വിമാനത്താവളത്തില് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഈ വിമാനം. ഇന്ത്യ നല്കുന്ന 11 ടണ് മരുന്നുകളും മറ്റ് അടിയന്തര സഹായങ്ങളും ശേഖരിച്ച് തിരികെ പോകാനായിരുന്നു പദ്ധതി. സിവിലിയന് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഈ നീക്കം രാജ്യാന്തര തലത്തില് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
സഹായ ദൗത്യത്തിന് തിരിച്ചടി
ഇറാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ച് 18 മുതലാണ് ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള സഹായ നടപടികള് ആരംഭിച്ചത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഈ നീക്കത്തെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടതിലൂടെ മേഖലയിലെ സംഘര്ഷം കൂടുതല് സങ്കീര്ണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്.
നിരവധി രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് മരുന്നും വൈദ്യോപകരനങ്ങളും എത്തിച്ചിരുന്ന ഇറാനിയന് യാത്രാവിമാനത്തിന് നേരെ ഇസ്രയേലി- അമേരിക്കന് ആക്രമണത്തെ ഇറാന് സിവില് ഏവിയേഷന് ഓര്ഗണൈസേഷന് അപലപിച്ചു. അതേസമയം മഹാന് എയര് വിമാനങ്ങള് സൈനിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും ആരോപണം.