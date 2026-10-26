ഇത് ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം, നെതന്യാഹുവിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ തിരികെ ഇസ്രായേലിലേക്ക്
2023 ഒക്ടോബര് 7-ലെ ഹമാസ് ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.
ഇസ്രായേലില് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന നിര്ണ്ണായക പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിനെ ഭരണത്തില് നിന്നും പുറത്താക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇസ്രായേലി പ്രവാസികള് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. 2023 ഒക്ടോബര് 7-ലെ ഹമാസ് ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.
ഇറാനുമായുണ്ടായ യുദ്ധം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിലും ഒക്ടോബര് 7ലെ ഹമാസിന്റെ ആക്രമണം തടയുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടതിലും വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങള്ക്കിടയില് അസംതൃപ്തിയുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങളില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വലിയ വിഭാഗം പ്രവാസികള് വൊട്ട് ചെയ്യാനായി നാട്ടില് തിരിച്ചെത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇസ്രായേല് നിയമപ്രകാരം നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കൊഴികെ പ്രവാസികള്ക്ക് പോസ്റ്റല് വഴിയോ ഓണ്ലൈന് വഴിയോ വോട്ട് ചെയ്യാന് അനുമതിയില്ല. ഇതാണ് വലിയ തുക ചെലവിട്ട് പ്രവാസികള് തിരികെ വരാനുള്ള കാരണം.
നെതന്യാഹുവിന്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ നയങ്ങള് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകര്ത്തുവെന്നാണ് പ്രവാസികളായ ഇസ്രായേലികള്ക്കുള്ള വികാരം. ഇസ്രായേലിനെ വലിയ ദുരന്തത്തില് നിന്നും രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് പലരും ഇതിനെ കാണുന്നത്.
72 hours until the election. Four years of fighting. Over 1,000 protests. Tonight, hundreds of thousands of Israelis took to the streets for the last time to say: WE ARE NOT OUR GOVERNMENT. In 3 days, Netanyahu will be history, like many tyrants before him. He and his racist, fascist clowns will face the courts on their way to jail, and Israel will belong to its people again. The insanity ends here. Israel starts the shift to a brighter future, and the rest of the world must follow! Video by Amir Goldstein— Ami Dror ???????? עמי דרור (@AmiDror) October 24, 2026
ഒക്ടോബര് 7-ലെ ഭീകരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ മുന്നറിയിപ്പുകള് നെതന്യാഹു അവഗണിച്ചെന്ന വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നതും വലിയ ജനരോഷത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് നെതന്യാഹുവിനെതിരെ വലിയ റാലികള് ഇസ്രായേലില് നടന്നിരുന്നു. നെതന്യാഹു സര്ക്കാരിന്റെ നടപടികള് കാരണം വിദേശത്ത് തങ്ങള് ഇസ്രായേലികളാണെന്ന ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചുവെയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന പരാതിയാണ് പല പ്രവാസി ഇസ്രായേലികള്ക്കുമുള്ളത്.
ഇസ്രായേലില് നിന്നുള്ള സിവില് രജിസ്ട്രേഷന് വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ച് 'Fly&Vote' കൂട്ടായ്മയിലൂടെ 67,000-ത്തോളം പ്രവാസി വോട്ടര്മാര് രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഭൂരിഭാഗവും യു.എസ്, യൂറോപ്പ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ്. 73 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടര്മാരാണ് ഇസ്രായേലിലുള്ളത്.
120 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സമീപകാല സര്വേകള് പ്രകാരം ഇതില് 52 സീറ്റുകളില് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനാണ് മുന്തൂക്കമുള്ളത്. 50 സീറ്റുകളില് നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യത്തിനും മുന്തൂക്കമുണ്ട്.
ഗാഡി ഐസന്കോട്ടും യായിര് ഗോലാനുമാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളികള്. 1996-ല് ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു 6 തവണയായി 18 വര്ഷത്തോളം ഇസ്രായേല് ഭരിച്ചു. എന്നാല് അഴിമതി കേസുകളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരം കവര്ന്നെടുക്കാന് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും ഹമാസ് ആക്രമണത്തിലെ പരാജയവും കാരണം നെതന്യാഹുവിന് ഭരണത്തുടര്ച്ച ലഭിക്കുമോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളാകും വ്യക്തമാവുക.ALSO READ: പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റി ട്രംപ്, ഫലം കണ്ടില്ല: ബ്രസീലിൽ നാലാമതും ലുല ഡി സിൽവ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക്