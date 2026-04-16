Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില് 2026 (15:07 IST)
പാകിസ്താന് ആസ്ഥാനമായ നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കര്-ഇ-തൊയ്ബയുടെ (എല്ഇടി) സഹ സ്ഥാപകന് ആമിര് ഹംസ ലാഹോറില് അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ഏപ്രില് 16ന് ഒരു വാര്ത്താ ചാനല് ഓഫീസിന് പുറത്ത് വച്ചാണ് 66 വയസ്സുകാരനായ ഹംസ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഉടനടി ലാഹോറിലെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഇപ്പോഴും
ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്
ഹാഫിസ് സഈദ് കഴിഞ്ഞാല് ലഷ്കറിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള രണ്ടാമന് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹംസ ഒരു വര്ഷത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നത്. 2025 മേയ് മാസം ലാഹോറിലെ സ്വന്തം വസതിക്ക് സമീപം വച്ചും ഹംസയ്ക്ക് വെടിയേല്ക്കുകയും ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്നത്തെ ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് പാകിസ്താന് അധികൃതര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇക്കുറി ആ സുരക്ഷ ഫലപ്രദമായില്ല.
അഫ്ഗാന് മുജാഹിദീന് മുന്നണിയില് ആദ്യകാലം മുതല് സജീവമായ ഹംസ ലഷ്കറിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. ഭീകര പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതില് പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചത് അമീര് ഹംസയായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ജമ്മു-കശ്മീരില്, ഭീകര ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിയിരുന്നതില് പ്രധാനിയാണ് അമീര് ഹംസ. 2018ല് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള് കുറഞ്ഞതോടെ ലഷ്കറില് നിന്ന് അകലം പാലിച്ച അമീര് ഹംസ, ജെയ്ഷെ മന്ഫാഖ എന്ന പേരില് മറ്റൊരു ഭീകരസംഘടന സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലഷ്കറിന്റെ മറ്റൊരു നേതാവും
2006ലെ നാഗ്പൂര് ആര്എസ്എസ് ആസ്ഥാന ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരന് കൂടിയായ റസാ ഉള്ള നിസാമാനി ഖാലിദും സിന്ധ് പ്രവിശ്യയില് അജ്ഞാതരുടെ ആക്രമണത്തില് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് ലഷ്കര് നേതൃത്വത്തിലെ രണ്ടു പ്രമുഖര്ക്കെതിരെയാണ് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.