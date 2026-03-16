സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (12:49 IST)
കേരളത്തിന്റെ പ്ലാവ് ബ്രസീലിയന് വനങ്ങളെ വിഴുങ്ങുന്നു. ബ്രസീലിയന് വനമേഖലയില് ഒരു അധിനിവേശ സസ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലാവ്. ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളി ഇതുകാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര് പറയുന്നു. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പോര്ച്ചുഗീസുകാര് പ്ലാവ് ബ്രസീലില് എത്തിച്ചത്. കേരളത്തില് നിന്നും ഗോവയില് നിന്നുമാണ് ഇവര് ഇത് ബ്രസീലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.
അതുപോലെ തിരിച്ചു ബ്രസീലില് നിന്നുള്ള ഫലങ്ങള് കേരളത്തില് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ബ്രസീലില് എത്തിയ പ്ലാവ് അത്ഭുതകരമായി അവിടെ വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. കൃഷിയിടങ്ങളില് നിന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് വനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. വനമേഖലയില് വ്യാപകമായി വിളയുന്ന ചക്കകള് ഭക്ഷിച്ച് മൃഗങ്ങള് വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഇത് മരങ്ങള് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുതരം കരടിയും കുരങ്ങുകളുമാണ് ഈ വ്യാപനത്തിന് നിര്ണായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ലാവിന്റെ വ്യാപനം തടയാന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകര് ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.