  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Kerala-Origin Nithya Raman Elected First Asian-American Mayor of Los Angeles
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (11:51 IST)

കേരളത്തിൻ്റെ നിത്യ ഇനി ലോസാഞ്ചലൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ മേയർ, ആരാണ് നിത്യ രാമൻ?

ഡിസിഷന്‍ ഡെസ്‌ക് എച്ച്.ക്യു പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 51.1 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് നിത്യ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്.

Nithya Raman Los Angeles Mayor election win, Nithya Raman Kerala origin LA mayor, Nithya Raman Karen Bass US election, Nithya Raman
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (11:55 IST)
google-news
അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചരിത്രവിജയവുമായി മലയാളി വംശജ നിത്യ രാമന്‍. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ ആദ്യ ഏഷ്യന്‍-അമേരിക്കന്‍ മേയറായാണ് 45-കാരിയായ നിത്യ രാമന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മത്സരിച്ച നിത്യ നിലവിലെ മേയറായ കരേന്‍ ബാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ അപൂര്‍വ്വ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
 
ഡിസിഷന്‍ ഡെസ്‌ക് എച്ച്.ക്യു പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 51.1 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് നിത്യ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്. എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കരേന്‍ ബാസിന് 48.33 ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
 
1981-ല്‍ ജനിച്ച നിത്യ രാമന് കേരളവുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. നിത്യയുടെ അമ്മ സുധ തൃശൂര്‍ സ്വദേശിയും ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായിരുന്നു. അച്ഛന്‍ വെങ്കിട്ടരാമന്‍ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയും കെല്‍ട്രോണിലെ മുന്‍ എഞ്ചിനീയറുമാണ്.
 
 തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂര്‍ കേച്ചേരിയിലുമായാണ് നിത്യ രാമന്‍ തന്റെ ബാല്യകാലം ചെലവഴിച്ചത്. തൃശ്ശൂര്‍ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിലാണ് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ആറാം വയസ്സില്‍ കുടുംബസമേതം അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി. ബിരുദ പഠനത്തിനു ശേഷം ഭരതനാട്യത്തോടുള്ള താല്പര്യം കാരണം ചെന്നൈ കലാക്ഷേത്രയില്‍ നിന്ന് നൃത്തം അഭ്യസിക്കുകയും നാല് വര്‍ഷത്തോളം ഇന്ത്യയില്‍ താമസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
 
ഹോളിവുഡ് തിരക്കഥാകൃത്തും നിര്‍മ്മാതാവുമായ വാലി ചന്ദ്രശേഖരനാണ് നിത്യയുടെ ഭര്‍ത്താവ്. 2010ല്‍ വെംഗളുരുവില്‍ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ലോസ് ആഞ്ചലസ് സിറ്റി കൗണ്‍സിലര്‍ എന്ന നിലയിലുള്ള മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനമികവാണ് നിത്യ രാമന് മേയര്‍ പദവിയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്. മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ യു.എസ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായക സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതയായി നിത്യ രാമന്‍ മാറി.ALSO READ: ഇംപീച്ച്‌മെന്റിന് മുതിരുമോ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ? ട്രംപിന്റെ 'ഇരവാദം' നടക്കില്ല
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സതീശൻ പറഞ്ഞത് 'നുണ'; വകുപ്പിൽ കൈ കടത്തുന്നതിൽ സണ്ണി ജോസഫിന് കടുത്ത അതൃപ്തി

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻ

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻമുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ടീം വിടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് ഡീലുകളെ വിലയിരുത്തി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആര്‍ അശ്വിന്‍.

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ സോഫി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

കേരളത്തിന് 8.64 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടുമ്പോൾ വിജയ് എന്തിന് 41.50 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങണം?, അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ

കേരളത്തിന് 8.64 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടുമ്പോൾ വിജയ് എന്തിന് 41.50 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങണം?, അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സ്റ്റാലിൻകേരളത്തിന്‍ യൂണിറ്റിന് 8.64 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുമെങ്കില്‍ എന്തിനാണ് തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍ 41.50 രൂപ യൂണിറ്റിന് നല്‍കി വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതെന്ന് തമിഴ്നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനുമായ എം കെ സ്റ്റാലിന്‍.

കേരളത്തിൻ്റെ നിത്യ ഇനി ലോസാഞ്ചലൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ മേയർ, ആരാണ് നിത്യ രാമൻ?

കേരളത്തിൻ്റെ നിത്യ ഇനി ലോസാഞ്ചലൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ മേയർ, ആരാണ് നിത്യ രാമൻ?അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചരിത്രവിജയവുമായി മലയാളി വംശജ നിത്യ രാമന്‍. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ ആദ്യ ഏഷ്യന്‍-അമേരിക്കന്‍ മേയറായാണ് 45-കാരിയായ നിത്യ രാമന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

സതീശൻ പറഞ്ഞത് 'നുണ'; വകുപ്പിൽ കൈ കടത്തുന്നതിൽ സണ്ണി ജോസഫിന് കടുത്ത അതൃപ്തി

സതീശൻ പറഞ്ഞത് 'നുണ'; വകുപ്പിൽ കൈ കടത്തുന്നതിൽ സണ്ണി ജോസഫിന് കടുത്ത അതൃപ്തിവി.ഡി.സതീശന്റെ ഒറ്റയാൾ ഭരണത്തിൽ യുഡിഎഫിൽ മുറുമുറുപ്പ് രൂക്ഷം. ജിഎൻഎ വൈദ്യുതി കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയും തന്റെ വകുപ്പിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയെന്നാണ് സണ്ണിയുടെ പരാതി.

സ്വർണവില ടോപ് ഗിയറിൽ, 2 ദിവസത്തിനിടെ കൂടിയത് 5000 രൂപ!

സ്വർണവില ടോപ് ഗിയറിൽ, 2 ദിവസത്തിനിടെ കൂടിയത് 5000 രൂപ!സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ്. ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 2360 രൂപയാണ് ഉയര്‍ന്നത്. 1,07,080 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 295 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 13,385 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. ഇന്നലെ 2 തവണകളിലായി 2320 രൂപ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധിച്ചിരുന്നു.

ഇംപീച്ച്‌മെന്റിന് മുതിരുമോ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ? ട്രംപിന്റെ 'ഇരവാദം' നടക്കില്ല

ഇംപീച്ച്‌മെന്റിന് മുതിരുമോ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ? ട്രംപിന്റെ 'ഇരവാദം' നടക്കില്ലജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ച ഡെമോക്രാറ്റുകൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ എന്ത് നീക്കമായിരിക്കും നടത്തുക? ട്രംപിനെതിരെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് കൊണ്ടുവരുമോ? യുഎസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.