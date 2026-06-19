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ഇറാന് കരാറില് ഇസ്രായേലിന് ജെഡി വാന്സിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: ട്രംപ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഏക സഖ്യകക്ഷി
ഇറാന് കരാറിനെ ഇസ്രായേല് വിമര്ശിക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാഴാഴ്ച യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്സ് ആഞ്ഞടിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഏക സഖ്യകക്ഷിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സഹായത്തെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചു.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിനെ വാന്സ് ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇറാന്റെ മിസൈല് പദ്ധതി തടയുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടതിനും അതിന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള് പൊളിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാര്ഗം നല്കാത്തതിനും ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള തീവ്രവാദികളുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് ഇസ്രായേലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും യുഎസിലെയും ഇസ്രായേലിലെയും വിമര്ശകര് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു.
ട്രംപ് തന്റെ ദീര്ഘകാല സഖ്യകക്ഷിയായ ഇസ്രായേലിനെ ആവര്ത്തിച്ച് വിമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പങ്കാളികളായതിന് ഏകദേശം നാല് മാസത്തിന് ശേഷം സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാക്കി. നിര്ണായകമായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വിതരണ പാത അടച്ചുകൊണ്ട് ടെഹ്റാന് പ്രതികരിച്ചതോടെ യുദ്ധം വിപണികളെയും ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തെയും ബാധിച്ചു.
കരാറില് ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു രോഷാകുലനാണെന്ന റിപ്പോര്ട്ടിനെക്കുറിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് ചോദ്യം നേരിട്ട വാന്സ് നെതന്യാഹുവില് നിന്ന് അത്തരം പരാമര്ശങ്ങള് കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല് കരാറിനെ ആക്രമിച്ച് ട്രംപിനെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിച്ച ഇസ്രായേല് മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളെ വിമര്ശിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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