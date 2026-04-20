ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 20 ഏപ്രില് 2026 (12:00 IST)
ലെബനാനില് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ
തകര്ത്ത് ഇസ്രയേലി സൈനികന്. കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ ഒരു ഇസ്രയേലി സൈനികന് തകര്ക്കുന്ന ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിച്ചത്. പിന്നാലെ ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കി. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേല് അറിയിച്ചിരുന്നു.
പിന്നാലെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇസ്രയേലി സൈനികന് തന്നെ എന്ന് ഐഡിഎഫ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സൈസൈനികന്റെ പെരുമാറ്റം സൈനികരില് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങള്ക്ക് വിപരീതമാണെന്ന് ഐഡിഎഫ് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. സൈനികനെതിരെ ഉചിതമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രതിമ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പുനസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഐഡിഎഫ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ഇറാനിയന് കപ്പല് പിടിച്ചെടുത്തതില് അമേരിക്കയ്ക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്കുമെന്ന് ഇറാന്. അമേരിക്ക നടത്തിയത് വെടിനിര്ത്തല് കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും സായുധമായ കടല് കൊള്ളയാണെന്നും ഇറാന് മിലിട്ടറി കമാന്ഡറായ ഖതം അല്- അന്ബിയ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തില് ഇറാന് മൗനം പാലിക്കില്ലെന്ന് മിലിട്ടറി കമാന്ഡ് വക്താവും വ്യക്തമാക്കി.