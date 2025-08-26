സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (10:29 IST)
ഗാസയില് ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ഇസ്രയേലിന്റെ മിസൈല് ആക്രമണത്തില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുള്പ്പെടെ 20 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 22 മാസം നീണ്ടുനിന്ന ഗാസ ആക്രമണത്തിലെ ആശുപത്രികള്ക്കും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയില് നടന്നതെന്ന് അന്തര്ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
തെക്കന് ഗാസയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയായ നാസര് ആശുപത്രിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പിന്നാലെ മറ്റൊരു മിസൈല് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. 5 മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് കൊല്ലപ്പെട്ട വാര്ത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തില് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഇസ്രായേല് സൈന്യം വിശദമാക്കുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞദിവസം യുക്രൈനിലെ അമേരിക്കന് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാക്ടറിക്ക് നേരെ മിസൈല് ആക്രമണം നടത്തി റഷ്യ. സംഭവത്തില് കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. താന് മുന്കൈയെടുത്ത് നടത്തുന്ന സമാധാന ശ്രമങ്ങള്ക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രകോപനംമെന്നും ഈ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിലും താന് സന്തുഷ്ടനല്ലെന്നും ഇത്തരം നടപടികള് തുടര്ന്നാല് റഷ്യ കനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ആക്രമണത്തെ യുക്രൈന് പ്രസിഡണ്ട് വ്ളാദിമിര് സെലന്സ്കി അപലപിച്ചു. ഇതോടെ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ കൂടുതല് ഉപരോധങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം അമേരിക്കയില് ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യുക്രെയിന്-റഷ്യ സംഘര്ഷത്തിന് ഇന്ധനം പകരുന്നത് ഇന്ത്യ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ വ്യാപാര ഉപദേഷ്ടാവ് പീറ്റര് നവാരോ രംഗത്തെത്തി. കൂടാതെ ഇന്ത്യക്ക് മേല് അധിക തീരുവ ചുമത്തിയ യുഎസ് നിലപാട് ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. റഷ്യയുമായുള്ള ഇടപാടുകളിലൂടെ ഇന്ത്യ ലാഭം കൊയ്യുകയാണെന്ന് നവാരോ ആരോപിച്ചു.