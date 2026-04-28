ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില്‍ 2026
വെടിനിർത്തൽ പേപ്പറിൽ മാത്രം, കിഴക്കൻ ലബനാനിലും വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ

ബെക്കാ വാലിയില്‍ ആദ്യ ആക്രമണം

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:12 IST)
ബെയ്‌റൂട്ട് : - അമേരിക്കന്‍ മധ്യസ്ഥതയില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ഫലത്തില്‍ നിര്‍ജ്ജീവമായ സാഹചര്യത്തില്‍, ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യം കിഴക്കന്‍ ലെബനാനിലെ ബെക്കാ വാലിയില്‍ വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ഏപ്രില്‍ 16-ന് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ബെക്കാ വാലി മേഖലയില്‍ ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. ഇത് സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപ്തി ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.


പ്രധാന സംഭവ വികാസങ്ങള്‍

ബെക്കാ വാലിയില്‍ ആദ്യ ആക്രമണം

ലെബനാന്റെ കിഴക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപം സിറിയന്‍ അതിര്‍ത്തിയോടടുത്ത നബി ഷിത് പട്ടണത്തിനടുത്ത് ആക്രമണം നടന്നതായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എത്ര ആല്‍നാശം സംഭവിച്ചു എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളില്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.ദക്ഷിണ ലെബനാനില്‍ നടന്ന നിരവധി ആക്രമണങ്ങളില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.
മാര്‍ച്ച് 2 മുതല്‍ നടക്കുന്ന ഇസ്രായേലി ആക്രമണങ്ങളില്‍ ലെബനാനില്‍ 2,500-ലധികം പേര്‍ ഇതിനകം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ പിന്തുണയ്ക്കായി ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ കര-വ്യോമ ആക്രമണ പ്രതിക്രിയയ്ക്ക് കാരണമായത്. എന്നാല്‍ തെക്കന്‍ ലബനാനില്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഇസ്രായേല്‍ ഇതുവരെയും ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നത്.

ഇസ്രായേലും ലെബനാനും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകളെ ഹിസ്ബുള്ള മേധാവി നഈം ഖാസിം
ഇതിനിടെ തള്ളികളഞ്ഞു.
'അപമാനകരവും അനാവശ്യവുമായ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച'
എന്നാണ് ചര്‍ച്ചകളെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ 16-ന് 10 ദിവസത്തേക്ക് ഉറപ്പിച്ച വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ഏപ്രില്‍ 23-ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം മൂന്ന് ആഴ്ചത്തേക്ക് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രായേല്‍ ലബനാനില്‍ ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്ന് ഇറാന്‍- അമേരിക്ക ചര്‍ച്ചകളില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നടുവിലും ലബനാനില്‍ ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണം നടന്നുവരികയാണ്.

1983-ലെ മേയ് 17 കരാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇസ്രായേലും ലെബനാന്‍ സര്‍ക്കാരും നേരിട്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ഹിസ്ബുള്ളയെ നിരായുധീകരിക്കുകയും ഒരു സ്ഥിരം സമാധാന കരാറില്‍ എത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഉറച്ച നിലപാടും ഇസ്രായേലിന്റെ തുടര്‍ ആക്രമണങ്ങളും ഈ ലക്ഷ്യം ദൂരെയാണെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



