സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 24 ജനുവരി 2026 (09:19 IST)
ഗാസയിലെ സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ 'ബോര്ഡ് ഓഫ് പീസ്' ചാര്ട്ടറില് ഒപ്പുവച്ച 20 രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കളില് പാകിസ്ഥാന്റെ ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രായേലും ഇതിലുണ്ട്. ഗാസയുടെ പരിവര്ത്തനത്തിലോ സമാധാന സേനയിലോ പാകിസ്ഥാന് ഒരു പങ്കു വഹിക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല് വ്യക്തമാക്കി.
ഇസ്രായേല് സാമ്പത്തിക മന്ത്രി നിര് ബര്ക്കത്ത് പാകിസ്ഥാനെ ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തി. ''ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നില്ല... അതില് പാകിസ്ഥാന് ഉള്പ്പെടുന്നു,'' അദ്ദേഹം എന്ഡിടിവിയോട് ദാവോസില് ഒരു അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ട്രംപിന്റെ ബോര്ഡ് ഓഫ് പീസില് ചേരാതെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യയും മാറിനിന്നു. അന്പതോളം രാജ്യങ്ങള്ക്കാണ് ട്രംപ് ക്ഷണം അയച്ചിരുന്നത്.
ചൈന, റഷ്യ, ഫ്രാന്സ്, യുകെ എന്നീ യുഎന് സുരക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരംഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ നടപടിയോട് സഹകരിക്കാത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. യുഎഇ, ഖത്തര്, സൗദി, പാകിസ്ഥാന്, ഇന്തോനേഷ്യ, അര്ജന്റീന, തുര്ക്കി, ബഹ്റൈന് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഒപ്പുവച്ചത്. അംഗത്വത്തിനായി ഒരു ബില്യണ് ഡോളര് നല്കണം എന്നാണ് നിര്ദ്ദേശം.