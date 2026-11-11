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  4. Israel Govt Formation: Netanyahu in 'Panic' as Eisenkot-Led Bloc Agrees on Key Knesset Positions
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (16:30 IST)

ഇസ്രായേലിൽ നെതന്യാഹുവിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; നെസ്സറ്റ് പദവികളിൽ ധാരണയിലെത്തി ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് സഖ്യം

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (14:33 IST)
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മുന്‍ സൈനിക മേധാവിയും 'യാഷാര്‍' പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ ഗാഡി ഐസന്‍കോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം 26-ാമത് നെസ്സറ്റിലെ (ഇസ്രായേല്‍ പാര്‍ലമെന്റ്) പ്രധാന പദവികളുടെ കാര്യത്തില്‍ ധാരണയിലെത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതോടെ നെതന്യാഹു ക്യാമ്പ് കടുത്ത ആശങ്കയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
 
നഫ്താലി ബെന്നറ്റ്, യായീര്‍ ഗോലാന്‍, അവിഗ്‌ദോര്‍ ലീബര്‍മാന്‍, യായീര്‍ ലാപിഡ് എന്നീ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ഐസന്‍കോട്ട് പുതിയ ധാരണകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രമുഖ നേതാവും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ മത്തന്‍ കഹാനയെ സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യും.
 
വിദേശകാര്യ-പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അവിഗ്‌ദോര്‍ ലീബര്‍മാന്‍ വഹിക്കും. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ധനകാര്യ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷയായി ഒരു വനിതയെ-ലിറാന്‍ അവിസാര്‍ ബെന്‍ ഹൊറിനെ-നിയമിക്കും. ഹൗസ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലവനായി റോയ് ഫോല്‍ക്മാനെ നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 
നെസ്സറ്റിലെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട നെതന്യാഹു സഖ്യം (53 സീറ്റുകള്‍) ദേശീയ ഐക്യ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് ഐസന്‍കോട്ടിന്റെ നീക്കങ്ങളെ പതുക്കെയാക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നത് നെതന്യാഹുവിനെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മുഖം നോക്കാതെ തന്നെ ഐസന്‍കോട്ട് നടപടി എടുക്കുമെന്നതാണ് നെതന്യാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്.
 
ഇസ്രായേല്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെര്‍സോഗില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള ആദ്യ ക്ഷണം ലഭിച്ച ഐസന്‍കോട്ടിന് 67 എം.പിമാരുടെ (അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ) പ്രാഥമിക പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാനായി അള്‍ട്രാ-ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് പാര്‍ട്ടികളുമായും ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: കള്ളക്കുറിച്ചി കളക്ടർക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശമയച്ചെന്ന് ആരോപണം: ടിവികെ എംഎൽഎ അരുൾ വിഘ്നേഷിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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