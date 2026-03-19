ഖമേനി മരിച്ചിട്ട് പോലും ഇറാൻ പതറിയില്ല, പക്ഷേ സൗത്ത് പാർസിൽ തൊട്ടതും നിലതെറ്റി, എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർസ് പ്രധാനമാകുന്നത്?

മേഖലയില്‍ യുദ്ധം വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ദീര്‍ഘകാലം എണ്ണയുടെ ഉല്പാദനം തടസ്സപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ലോകമാകെ ആശങ്കയിലാണ്.

രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 19 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:26 IST)
ഇറാനിലെ സുപ്രധാനമായ ഊര്‍ജകേന്ദ്രമായ സൗത്ത് പാര്‍സ് ഗ്യാസ് ഫീല്‍ഡില്‍ ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ സംഘര്‍ഷം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ പരമോന്നത നേതാവായ ആയത്തൊള്ള അലി ഖമേനിയുടെ മരണത്തില്‍ പോലും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ അമേരിക്കന്‍ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും ഇസ്രായേലിനും നേരെ മാത്രമായിരുന്നു ഇറാന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ച് എണ്ണ വ്യാപാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പരിധിവിട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ഇറാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ സൗത്ത് പാര്‍സ് ഗ്യാസ് ഫീല്‍ഡില്‍ ഇസ്രായേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കടുത്ത രീതിയിലാണ് ഇറാന്‍ തിരിച്ചടിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗത്ത് പാര്‍സ് ഗ്യാസ് ഫീല്‍ഡ് ഇറാനും ലോകത്തിനും പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്യാസ് ശേഖരം

സൗത്ത് പാര്‍സ് ഗ്യാസ് ഫീല്‍ഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി വാതക ശേഖരങ്ങളില്‍ ഒന്നായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇറാനും ഖത്തറും ചേര്‍ന്ന് പങ്കിടുന്ന മേഖലയാണ് പാര്‍സ്, ഇതില്‍ സൗത്ത് ഇറാനിലും നോര്‍ത്ത് ഫീല്‍ഡ് ഖത്തറിലുമായാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1,800 ട്രില്യണ്‍ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് വാതക ശേഖരമാണ് പാര്‍സ്. പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശം ആഗോള ഊര്‍ജവിതരണത്തില്‍ ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്.

ഇറാന്റെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര ഊര്‍ജ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ ഫീല്‍ഡില്‍ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്യാസ് ആവശ്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 80% ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കൂടാതെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം, വ്യവസായം, ഗൃഹോപയോഗം എന്നിവയ്ക്ക് ഇറാന്‍ ആശ്രയിക്കുന്നതും സൗത്ത് പാര്‍സ് ഗ്യാസ് ഫീല്‍ഡിനെയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഇറാന്റെ ജീവനാഡിയാണ് ഈ പ്രദേശം.ഈ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഉണ്ടായ ഇടപെടലുകള്‍ ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെയും ഊര്‍ജസുരക്ഷയെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും.

ഇതാണ് ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ ഖനനകേന്ദ്രങ്ങളിലും റിഫൈനറികളിലും ഇറാന്‍ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കാന്‍ കാരണം. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം LNG കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഖത്തറാണ്.
ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും പാചകവാതകത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഖത്തറിനെയാണ്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നതും ഇത് കാരണമാണ്. എന്നാല്‍ ഇറാന്‍ എണ്ണശേഖരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ കടുപ്പിച്ചതോടെ ഗള്‍ഫിലെ യുദ്ധം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് 12 ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ സംയുക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

ഇനിയും ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായാല്‍ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സൗദി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. മേഖലയില്‍ യുദ്ധം വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ദീര്‍ഘകാലം എണ്ണയുടെ ഉല്പാദനം തടസ്സപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ലോകമാകെ ആശങ്കയിലാണ്. ഗള്‍ഫിലെ അനിശ്ചിതത്വം ആഗോളത്തലത്തില്‍ തന്നെ ഊര്‍ജക്ഷാമത്തിനും വിലവര്‍ധനയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.


