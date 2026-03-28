ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026
ട്രംപിന്റേത് പാഴ്വാക്ക്, ഇറാന്റെ ആണവകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കടുത്ത ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് ഇസ്രായേല്‍, തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാന്‍

ഇറാന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആക്രമിക്കുന്നത് ഏപ്രില്‍ 6 വരെ നീട്ടിവെയ്ക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ട്രംപ് ഉറപ്പ് നല്‍കിയത്.

Israel Iran War
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:25 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തി ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് ഇസ്രായേല്‍. ഇറാന്റെ ഊര്‍ജകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഏപ്രില്‍ 6 വരെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് നല്‍കിയ ഉറപ്പ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേല്‍ നീക്കമുണ്ടായത്. ഇറാന്റെ പ്രധാന ആണവകേന്ദ്രമായ അരക് ഉള്‍പ്പടെ 2 ആണവനിലയങ്ങള്‍ക്കും 2 വന്‍കിട സ്റ്റീല്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ക്കും നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

ഇറാന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആക്രമിക്കുന്നത് ഏപ്രില്‍ 6 വരെ നീട്ടിവെയ്ക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ട്രംപ് ഉറപ്പ് നല്‍കിയത്. ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇസ്രായേല്‍ ഇറാനില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് മേഖലയില്‍ ആണവ വികിരണം ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഇസ്രായേലിന് നല്‍കുമെന്ന് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. സൈദിയിലെ അമേരിക്കന്‍ കേന്ദ്രമായ പ്രിന്‍സ് സുല്‍ത്താന്‍ എയര്‍ ബേസും ടാങ്കര്‍ വിമാനങ്ങളും ഇറാന്‍ ലക്ഷ്യമിടൂമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇസ്രായേല്‍ നീക്കം യുദ്ധം കൂടുതല്‍ കടുപ്പിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.




