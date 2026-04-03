ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം: ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇറാനിയന്‍ എണ്ണ കപ്പല്‍ ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 3 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:40 IST)
അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇറാനിയന്‍ എണ്ണ കപ്പല്‍ ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. 6 ലക്ഷം ബാരല്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുമായി ഗുജറാത്തിലെ വാടിനാര്‍ തുറമുഖത്ത് വരികയായിരുന്ന കപ്പല്‍ ചൈനയിലെ ഡോഗിംഗ് തുറമുഖത്തിലേക്കു ദിശ മാറ്റി യാത്രയായി. നിലവില്‍ ഇറാന്റെ എണ്ണയുടെ 90 ശതമാനവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലേക്കാണ്.

2019 ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ എണ്ണയിറക്കുമതിക്കായി ഇറാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഹോര്‍മോസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇറാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചത്. അതേസമയം ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഹോര്‍മുസ് അടഞ്ഞുക്കിടക്കുമ്പോഴും റഷ്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല. റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിര്‍ പുടിന്റെ പ്രത്യേക ഉപദേശകന്‍ യൂറി ഉഷാകോവാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്. റഷ്യന്‍ ഔദ്യോഗികമാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സംഘടനയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തോളം കപ്പലുകളാണ് പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.

അതേസമയം ഇറാന്‍, ചൈന, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ചുരുക്കം ചില കപ്പലുകള്‍ക്ക് നിലവില്‍ ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്‍- റഷ്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര്‍ തമ്മില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഉഷകോവിന്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവരുന്നത്. ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ ഇറാനുമായുള്ള ശക്തമായ സൗഹൃദം റഷ്യയ്ക്ക് നേട്ടമായിരിക്കുകയാണ്.


