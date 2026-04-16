Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില് 2026 (12:18 IST)
ഹോര്മോസില് ഉപരോധം തുടര്ന്നാല് അമേരിക്കയുടെ കപ്പലുകള് മുക്കികളയുമെന്ന് ഭീഷണിയുമായി ഇറാന്. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മുജതബ ഖമേനിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കയുമായുള്ള രണ്ടാംഘട്ട ചര്ച്ചകള്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്.
മിസ്റ്റര് ട്രംപ് ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കിന്റെ കാവലാളാകാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണോ, നിങ്ങളുടെ ഈ കപ്പലുകള് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മിസൈലുകള് കൊണ്ട് മുക്കി കളയും. ഇത് അമേരിക്കന് സൈന്യത്തിന് വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങള്ക്ക് ഇവയെ നശിപ്പിക്കാന് കഴിയും- അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.
അതേസമയം അമേരിക്കയുടെ സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിനും രണ്ടാം ഘട്ട സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതിനുമായി പാകിസ്ഥാന് സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര് ഇറാനിലെത്തി. പാക് പ്രതിനിധി സംഘത്തില് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന് നഖ്വിയും ഉള്പ്പെടുന്നു. പാകിസ്ഥാന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച സമാധാന ചര്ച്ചകള് നേരത്തെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം രണ്ടാം ഘട്ട ചര്ച്ചകള് നാളെ ആരംഭിച്ചേക്കാം.
പക്ഷേ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ല. ചര്ച്ചകള്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇറാന് മുന്നില് അമേരിക്ക വയ്ക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള് അറിയിക്കാന് പാകിസ്ഥാന് പ്രതിനിധി സംഘം ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെടിനിര്ത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില് അടിയന്തര ചര്ച്ച ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.