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  4. Iran's economy hasn't collapsed even after 100 days of war
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 12 June 2026 (10:23 IST)

യുദ്ധം 100 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകര്‍ന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഇതാണ്

US - Iran
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (10:23 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (10:25 IST)
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ഉന്നത സൈനിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടും കര, കടല്‍, വായു എന്നിവയിലുടനീളം സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും എണ്ണ വരുമാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടും യുഎസിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ബോംബാക്രമണങ്ങള്‍ 100 ദിവസത്തിലേറെയായിട്ടും ഇറാന്‍ ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നു. യുദ്ധം മൂലം ടെഹ്റാന്‍ 347 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം നേരിട്ടു. ഈ വര്‍ഷം അവരുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ 6.1 ശതമാനം ചുരുങ്ങുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രവചിക്കുന്നു.
 
പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ക്ക് ഇത് നഷ്ടമാകാത്തത്. അവര്‍ സൈനികരെ ആയുധമാക്കുകയും പൗരന്മാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇറാന് അനുഭവക്കുറവില്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളായി യുദ്ധം, സാമ്പത്തിക ഒറ്റപ്പെടല്‍, ഉപരോധങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി പോരാടിയ ഒരു രാജ്യമാണിത്. ഇത്രയധികം അനുഭവപരിചയമുള്ളതിനാല്‍ രാജ്യം നിലവില്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ നിരവധി തന്ത്രങ്ങളും അവര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 
ഇറാന്റെ മുന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി മുന്നോട്ടുവച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇതെല്ലാം പിന്തുടരുന്നത്. ഇറാന്റെ ഉല്‍പാദന ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി 2013 ല്‍ അദ്ദേഹം 'സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധം' എന്ന നയം അവതരിപ്പിച്ചു. കനത്ത തീരുവകള്‍ കാരണം വിദേശ വസ്തുക്കള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായത് ഇറാനിയന്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് വിപണി തുറന്നപ്പോള്‍ പുരോഗതി ഉണ്ടായി. ഇത് പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നതില്‍ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തില്‍ ഇറാനെ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി.
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ശ്രീനു എസ്
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