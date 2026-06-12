അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പിഒകെയിൽ വീണ്ടും പാക് സേനയുടെ വെടിവെപ്പ്, 16 മരണം: പ്രതിഷേധക്കാർ വിഘടനവാദികളെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ, സ്ഥിതി രൂക്ഷം
- യൂ ടേൺ!, അവസാന നിമിഷം ഇറാനെതിരെയുള്ള വ്യോമാക്രമണം റദ്ദാക്കി ട്രംപ്; സമാധാന കരാർ ഉടനെന്ന് പ്രഖ്യാപനം, കരുതലോടെ ഇറാൻ
- ഇതുവരെ കണ്ട ഇറാന് ആയിരിക്കില്ല ഇനിയങ്ങോട്ട്; ട്രംപിന് താക്കീത് നല്കി ഇറാന്
- ഹോര്മുസിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ് ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
- ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങി, ഇറാൻ അറിയാതെ 10 കോടി ബാരൽ ഹോർമുസ് വഴി കടത്തിയെന്ന് ട്രംപ്
യുദ്ധം 100 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകര്ന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഇതാണ്
ഉന്നത സൈനിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടും കര, കടല്, വായു എന്നിവയിലുടനീളം സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും എണ്ണ വരുമാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടും യുഎസിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ബോംബാക്രമണങ്ങള് 100 ദിവസത്തിലേറെയായിട്ടും ഇറാന് ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നു. യുദ്ധം മൂലം ടെഹ്റാന് 347 ബില്യണ് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം നേരിട്ടു. ഈ വര്ഷം അവരുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ 6.1 ശതമാനം ചുരുങ്ങുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രവചിക്കുന്നു.
പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര്ക്ക് ഇത് നഷ്ടമാകാത്തത്. അവര് സൈനികരെ ആയുധമാക്കുകയും പൗരന്മാര്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ഇറാന് അനുഭവക്കുറവില്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളായി യുദ്ധം, സാമ്പത്തിക ഒറ്റപ്പെടല്, ഉപരോധങ്ങള് എന്നിവയുമായി പോരാടിയ ഒരു രാജ്യമാണിത്. ഇത്രയധികം അനുഭവപരിചയമുള്ളതിനാല് രാജ്യം നിലവില് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന് നിരവധി തന്ത്രങ്ങളും അവര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇറാന്റെ മുന് പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി മുന്നോട്ടുവച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഇതെല്ലാം പിന്തുടരുന്നത്. ഇറാന്റെ ഉല്പാദന ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി 2013 ല് അദ്ദേഹം 'സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധം' എന്ന നയം അവതരിപ്പിച്ചു. കനത്ത തീരുവകള് കാരണം വിദേശ വസ്തുക്കള് അപ്രത്യക്ഷമായത് ഇറാനിയന് നിര്മ്മാതാക്കള്ക്ക് വിപണി തുറന്നപ്പോള് പുരോഗതി ഉണ്ടായി. ഇത് പടിഞ്ഞാറന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നതില് നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തില് ഇറാനെ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി.
സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?
ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ
ഫ്രീയായി കളി കാണാൻ വേണ്ടാത്ത ലിങ്കുകളിൽ കേറല്ല, കീശ കീറും : വ്യാജ ആപ്പുകൾ വഴി തട്ടിപ്പ്, മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പോലീസ്
കോഴിക്കോട് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച 43കാരന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു; സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് 77 പേര്
യുദ്ധം 100 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകര്ന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഇതാണ്
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള കമ്പനിയുടെ വക്കീലിനു ദേവസ്വം വകുപ്പിൽ നിയമനം
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിന്റെ വക്കീലിനെ ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകനായി നിയമിച്ച് സതീശൻ സർക്കാർ. അഡ്വ. കെ ബി പ്രദീപിനെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ സ്പെഷൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ ആയി നിയമിച്ചത്. ഇതുവരെ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ മാത്രമേ ദേവസ്വം വകുപ്പിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.