ഇന്ത്യയുടെ കൂടുതൽ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമുസ് കടക്കാൻ അനുവാദമില്ല, ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ തുടർന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (12:09 IST)
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് കടക്കാന് കൂടുതല് എണ്ണ ടാങ്കറുകള്ക്ക് അനുവാദം നല്കാതെ ഇറാന്. നിലവില് നാലോളം എണ്ണക്കപ്പലുകള്ക്ക് അനുമതി നല്കിയെങ്കിലും ഇരുപതോളം ഇന്ത്യന് എണ്ണക്കപ്പലുകള് ഹോര്മൂസില് ഇറാന്റെ അനുമതി കാത്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഇവ കടത്തിവിടാനുള്ള അനുമതിക്കായി ഇറാനുമായി ചര്ച്ചകള് നടക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോര്മുസ് വഴി രണ്ടാമത്തെ ക്രൂഡ് ഓയില് ടാങ്കര് മുംബൈയിലെത്തിയിരുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയത്തിന്റെ 1.35 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ് ക്രൂഡ് ഓയില് വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്മിര്ണി എന്ന കപ്പലാണ് മുംബൈയിലെത്തിയത്. പശ്ചിമേഷ്യന് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിചേരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കപ്പലാണിത്. ഇതിനിടെ ശനിയാഴ്ച യുഎഇയിലെ ഓയില് ടെര്മിനല് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാന് ഡ്രോണ് ആക്രമണം നടത്തി.
ഇന്ത്യന് പതാക വഹിക്കുന്ന കപ്പലായ ജഗ് ലാഡ്കിയിലേക്ക് അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫുജൈറ എണ്ണ ടെര്മിനല് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. നിലവില് 24 ഇന്ത്യന് കപ്പലുകളാണ് ഹോര്മുസില് ഇറാന് അനുമതിക്ക് കാത്തുകിടക്കുന്നത്. ഗള്ഫ് മേഖലയില് 23,000 ഇന്ത്യന് നാവികര് കുടുങ്ങികിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.