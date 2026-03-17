സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (13:58 IST)
ഹോര്മുസ് വഴി തങ്ങളുടെ കപ്പലുകള് കടന്നുപോകാന് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില് തങ്ങളുടെ നിബന്ധനകള് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് ഇറാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരുതരം വിട്ടുവീഴ്ച വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ സ്വന്തം പതാക വഹിക്കുന്നതോ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നതോ ആയ കപ്പലുകള്ക്ക് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാന് അനുവദിക്കണമെങ്കില് ഇറാന്റെ നിബന്ധനകള് അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ഫെബ്രുവരിയില് ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുത്ത മൂന്ന് ടാങ്കറുകള് വിട്ടയക്കണമെന്ന് ഇറാന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അസ്ഫാല്റ്റ് സ്റ്റാര് ഓയില് ടാങ്കര്, അല് ജാഫ്ജിയ ഓയില് ടാങ്കര്, സ്റ്റെല്ലാര് റൂബി ഓയില് ടാങ്കര് എന്നിവയാണവ. ടാങ്കറുകള് വിട്ടുകൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, ചില മരുന്നുകളും മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ടെഹ്റാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഇറാന് അംബാസഡര് ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ന്യൂഡല്ഹിയില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ ചര്ച്ചകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യന് സര്ക്കാര് ഇതുവരെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകള് തുടരുകയാണെന്നും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാണ്.